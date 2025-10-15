Două școli din Satu Mare, evacuate după cutremur. S-au desprins cărămizi

Miercuri, două unități de învățământ din județul Satu Mare – școlile gimnaziale din Odoreu și Culciu – au fost evacuate temporar după cutremurul cu magnitudinea 4 care s-a simțit în zonă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) a precizat că decizia a fost luată de conducerea școlilor, în scop preventiv, pentru siguranța elevilor și a profesorilor.

„Ca măsură de precauţie, pentru protecţia elevilor şi a personalului didactic, au fost evacuate două unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială Odoreu, Şcoala Gimnazială Culciu”, a transmis ISU Satu Mare, adăugând că activitatea a fost reluată după verificările efectuate la fața locului.

De asemenea, echipajele de pompieri au fost solicitate să intervină în două situații din municipiul Satu Mare: una la Liceul „I.C. Brătianu”, unde un coș de fum dezafectat s-a desprins parțial, și alta la un imobil de locuințe de unde au căzut cărămizi de pe fațadă. În paralel, autoritățile monitorizează clădirea Colegiului Național „Doamna Stanca”, după ce într-o sală de clasă a fost observată o fisură în perete.

Specialiștii Inspectoratului de Stat în Construcții au verificat structura și au concluzionat că nu există riscuri pentru siguranța clădirii, astfel că activitatea educațională continuă fără restricții.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare a anunțat că, în urma seismului de intensitate medie resimțit miercuri dimineață în județ, a fost activată grupa operativă responsabilă cu monitorizarea situației și coordonarea acțiunilor din teren, conform Concepției Naționale de Răspuns Post-Seism.

Pentru a verifica eventualele pagube și a identifica posibile situații de urgență, au fost mobilizate echipe de recunoaștere și evaluare. Două dintre acestea au acționat în municipiul Satu Mare, iar un al treilea echipaj a fost trimis în zona Odoreu – Medieșu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz.

Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Satu Mare au intervenit, de asemenea, în două puncte din municipiu unde au fost semnalate avarii la elemente de construcție. La Liceul „I.C. Brătianu”, pompierii au acționat pentru stabilizarea unui coș de fum dezafectat, desprins parțial de pe acoperiș, iar pe strada Petőfi Sándor au intervenit la un imobil de unde s-au desprins cărămizi din fațadă.

„Am fost sesizați și cu privire la apariția unei fisuri într-un perete al unei săli de clasă din incinta Colegiului Național «Doamna Stanca» din Satu Mare. Cazul a fost transmis Inspectoratului de Stat în Construcții pentru o expertiză tehnică menită să stabilească dacă există riscuri pentru siguranța elevilor și a personalului. În urma verificărilor, specialiștii ISC au concluzionat că nu este necesară suspendarea cursurilor, deoarece structura de rezistență nu a fost afectată. Totuși, clădirea va rămâne sub observație pentru a preveni orice pericol ulterior”, a transmis ISU Satu Mare.

Reprezentanții autorităților le-au transmis cetățenilor recomandarea de a rămâne calmi, de a evita panica și de a se informa doar din surse oficiale.

Seismul, cu o magnitudine de 4 pe scara Richter, a avut loc miercuri dimineață în zona Maramureș–Satu Mare, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).