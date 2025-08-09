Economie Două probleme cu pensiile din Pilonul 2, identificate de un economist. Cum pierzi bani







Există două probleme delicate în noile reglementări cu privire la pensiile private obligatorii - Pilonul 2. Una dintre acestea este limitarea plăților din pilonul doi la nivelul pensiei obținute de la stat, indiferent de contribuția la Pilonul 2, iar cea de a doua este incapacitatea moștenitorilor de a primi banii, în cazul în care cel care a contribuit moare înainte de perioada de 10 ani.

Economistul Andrei Caramitru susține că noul proiect de lege pentru plata pensiilor din Pilonul 2 conține prevederi „ilegale și neconstituționale”, care ar permite confiscarea banilor în cazul decesului timpuriu, precum și limitarea plăților lunare.

Guvernul și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) discută un proiect de lege care modifică modalitatea de plată a pensiilor administrate privat din Pilonul 2. Printre propuneri se numără posibilitatea de a opta pentru:

Într-o postare publică, Andrei Caramitru afirmă că, dincolo de limita de 25% pentru retragerea inițială, proiectul ascunde „două probleme inacceptabile”:

Caramitru susține că, dacă titularul pensiei moare înainte de finalizarea perioadei de 10 ani, sumele rămase în cont nu se transferă moștenitorilor, ci sunt reținute:

„Dacă mori înainte de termenul de 10 ani, banii din contul tău nu sunt transferați la moștenitori. Sunt confiscați. Durata medie de pensie la bărbați e mai mică de 10 ani. What??? Furt!”

O altă critică vizează plafonarea plăților: indiferent de suma acumulată în contul Pilonului 2, beneficiarul nu ar putea primi mai mult decât pensia aferentă Pilonului 1.

„Oricâți bani ai avea, plata pe lună nu poate fi mai mare decât pensia din Pilonul 1. Și diferența unde merge? Furt!”

Caramitru consideră că aceste prevederi ar transforma banii din Pilonul 2 într-un activ care „nu mai aparține” contribuabilului și pot fi „confiscați prin șmecherii legislative”: