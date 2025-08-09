Două probleme cu pensiile din Pilonul 2, identificate de un economist. Cum pierzi bani
- Cristi Buș
- 9 august 2025, 10:31
Există două probleme delicate în noile reglementări cu privire la pensiile private obligatorii - Pilonul 2. Una dintre acestea este limitarea plăților din pilonul doi la nivelul pensiei obținute de la stat, indiferent de contribuția la Pilonul 2, iar cea de a doua este incapacitatea moștenitorilor de a primi banii, în cazul în care cel care a contribuit moare înainte de perioada de 10 ani.
Economistul Andrei Caramitru susține că noul proiect de lege pentru plata pensiilor din Pilonul 2 conține prevederi „ilegale și neconstituționale”, care ar permite confiscarea banilor în cazul decesului timpuriu, precum și limitarea plăților lunare.
Guvernul și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) discută un proiect de lege care modifică modalitatea de plată a pensiilor administrate privat din Pilonul 2. Printre propuneri se numără posibilitatea de a opta pentru:
-
pensie viageră (plată pe viață)
-
pensie pe 10 ani
-
retragerea unui procent de până la 25% din sumă la început, restul fiind distribuit în tranșe lunare.
Cele două probleme identificate de Andrei Caramitru
Într-o postare publică, Andrei Caramitru afirmă că, dincolo de limita de 25% pentru retragerea inițială, proiectul ascunde „două probleme inacceptabile”:
1. Lipsa transferului către moștenitori în cazul decesului
Caramitru susține că, dacă titularul pensiei moare înainte de finalizarea perioadei de 10 ani, sumele rămase în cont nu se transferă moștenitorilor, ci sunt reținute:
„Dacă mori înainte de termenul de 10 ani, banii din contul tău nu sunt transferați la moștenitori. Sunt confiscați. Durata medie de pensie la bărbați e mai mică de 10 ani. What??? Furt!”
2. Limitarea plăților lunare la valoarea pensiei din Pilonul 1
O altă critică vizează plafonarea plăților: indiferent de suma acumulată în contul Pilonului 2, beneficiarul nu ar putea primi mai mult decât pensia aferentă Pilonului 1.
„Oricâți bani ai avea, plata pe lună nu poate fi mai mare decât pensia din Pilonul 1. Și diferența unde merge? Furt!”
Acuzații de neconstituționalitate din partea lui Andrei Caramitru
Caramitru consideră că aceste prevederi ar transforma banii din Pilonul 2 într-un activ care „nu mai aparține” contribuabilului și pot fi „confiscați prin șmecherii legislative”:
„Banii din Pilonul 2 sunt proprietatea oamenilor. Nu se discută asta. Dacă alegi viagera pe viață e normal să dispară banii dacă mori mai devreme, pentru a plăti pe ceilalți. Dar dacă alegi plata în 10 ani, e imposibil să confiști.”
