Politica Statul se face stăpân pe banii din Pilonul 2. Retragi maximum 25%







Guvernul Bolojan propune modificări majore pentru Pilonul 2 de pensii private: retragere forfetară de cel mult 25% și plata restului în tranșe, pe o perioadă de până la 10 ani.

Guvernul a discutat vineri, în primă lectură, un proiect de lege care schimbă semnificativ modul de plată a pensiilor administrate privat (Pilonul 2).

Dacă în prezent beneficiarii pot solicita întreaga sumă acumulată, propunerea prevede ca aceștia să poată retrage imediat doar 25% din activul acumulat, restul urmând a fi achitat în tranșe lunare, pe o perioadă determinată.

Documentul vine ca răspuns la solicitările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), în contextul demersurilor României pentru aderarea la organizație. Proiectul reglementează faza de plată a pensiilor private, până acum acoperită doar de prevederi tranzitorii din 2008.

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, a explicat că noul mecanism se va baza pe două opțiuni principale:

Pensia de tip retragere programată – plătită pe o perioadă determinată, cu garanția rambursării integrale a activului acumulat. Pensia viageră – cu plăți lunare pe toată durata vieții beneficiarului.

În completare, pensionarul va putea solicita o sumă forfetară de până la 25% din activ, în linie cu practicile din alte state OCDE și UE. ASF va autoriza și supraveghea entitățile care vor gestiona plățile, acestea putând fi administratori existenți de fonduri private, societăți de asigurări de viață, administratori de investiții sau firme nou-înființate în acest scop.

Potrivit lui Petrescu, schimbarea regulilor ar fi necesară pentru a trece de la o fază de acumulare la una de decumulare graduală, odată cu intrarea în plată a primelor generații masive de contributori, estimată pentru anul 2030.

„Dacă ai o creștere și o acumulare graduală, și decumularea trebuie să aibă un caracter gradual”, a subliniat oficialul ASF. El a mai precizat că procentul de 25% este media aplicată în statele OCDE și UE.

Petrescu a recunoscut că, dacă fondurile ar fi gestionate necorespunzător, există riscul să nu fie bani pentru plata tuturor pensiilor, dar a dat asigurări că rolul ASF este să prevină o astfel de situație.

O altă modificare propusă este majorarea termenului maxim pentru plata tranșelor din pensia privată, de la 5 ani la 10 ani. Această măsură ar permite o planificare mai lungă a plăților și, potrivit ASF, ar asigura stabilitatea sistemului.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, la Oradea, că este de acord cu plata eșalonată, dar nu pe perioade lungi. „Eu nu m-aș lungi mai mult de un an, maxim doi, cu plata acestor sume, dacă așa dorește cel care a investit acolo. Practic, sunt banii fiecărui contribuabil”, a spus acesta.

Barna a precizat că propunerea va fi dezbătută în Parlament și poate suferi modificări înainte de adoptare.

Fondurile private de pensii au fost înființate în 2008, iar legislația privind plata acestora trebuia clarificată încă din 2011, lucru care nu s-a întâmplat. În prezent, sistemul include peste 9 milioane de participanți și administrează active echivalente cu peste 10% din PIB-ul României.

Cotizația la Pilonul 2 rămâne obligatorie, iar beneficiarii pot desemna moștenitori pentru sumele acumulate.