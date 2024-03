Economie Vestea momentului despre pilonul II de pensii. Ce s-a întâmplat, de fapt







Mai mult de șapte milioane de români au contribuit la pilonul II de pensii private și mereu apare întrebarea dacă aceste investiții aduc un profit mai mare decât ar obține prin plasarea banilor în depozite bancare sau în piața de valori.

George MOT, fondatorul portalului Desprepensiiprivate.ro a realizat un calcul legat de profitul obținut din Pilonul II și celelalte tipuri de investiții, menționând avantajele pe care le au acestea în parte.

Avantajele banilor din Pilonul II

„Poate o investiție să-ți aducă un profit mai mare, în condițiile în care randamentul este inferior altor forme de investire? Pare un paradox, dar nu este, iar explicatia este destul de simpla. În primul rând hai să ne uităm la evoluția EUR, USD, aurului, indicelui bursier BET și a Pilonului II pentru o perioadă de 14 ani.

În perioada 2009-2023, euro a crescut cu 18%, dolarul s-a apreciat cu 53%, gramul de aur are un plus de 186%, iar indicele BET a crescut cu 228%. În același timp, fondurile de pensii private Pilon 2 au o creștere cuprinsă între 138% și 174%”, punctează George MOT.

Conform spuselor sale, se poate observa clar că indicele BET oferă de departe cel mai mare randament, urmat de aur. Cu toate acestea, acestea nu sunt investițiile care aduc și cel mai mare profit, ci Pilonul II.

Motivul constă în avantajul fiscal. Deoarece Pilonul II se supune regimului fiscal EET: sume investite Exceptate de la taxare, rezultat investițional Exceptat de la taxare și plata Taxată.

Astfel, spune George MOT, dacă luăm ca exemplu un salariu brut de 10.000 lei, cota de contribuție de 4,75% aferentă Pilonului II îți permite să investești direct 475 lei, fără ca această sumă să fie taxată.

Suma strânsă, indicatorul decisiv în evaluarea investițiilor

„Dar, în cazul oricărei alte investiții nu ai acest avantaj, suma disponibilă pentru investiții după ce s-au reținut CAS, CASS și impozit fiind de fapt 278 lei”, continuă expertul în pensii private.

Prin urmare, chiar înainte de a face prima investiție, beneficiezi deja de un plus de 70%. Și asta înainte să începi să investești măcar cei 475 lei în Pilonul II.

Așadar, mai importante decât randamentele sunt sumele strânse în fiecare dintre investițiile menționate anterior. În plus față de acestea, vom lua în considerare și situația în care am fi păstrat banii în depozite bancare.

Profitul cuprins în Pilonul II, mult mai mare decât în celelalte forme de invetiție

„Dacă am fi investit banii în euro, am fi avut acum 51 mii lei, iar în dolari am fi strâns 55 mii lei. Plasarea sumelor investite în depozite bancare ne-ar fi ajutat să ajungem la 58 mii lei, iar investiția în aur la 80 mii lei. Iar indicele BET ne-ar fi adus suma de 99 mii lei.

Dar, în Pilonul II am fi adunat sume cuprinse între 117 mii și 127 mii lei. Adică sume ce depășesc cel mai performant competitor de astăzi, indicele BET cu până la 27%.

Și până la urmă ce contează? Să te poți lăuda cu un randament mai mare sau să rămâi cu mai mulți bani în buzunar?”, a mai adăugat MOT într-o analiză pentru 1asig.ro.

În cazul Pilonului II, suma pe care o investești lunar, de fapt, nu provine din economiile tale personale.

Ci este direcționată din taxele pe care le plătești către stat. Astfel, salariul tău net nu este afectat deloc de această contribuție.