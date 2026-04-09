Două întrebări fundamentale. De ce a trădat și de ce s-a sinucis Iuda?

Liviu Mihaiu a discutat, azi, la podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, cu părintele Daniil Iacsa și cu profesorul de religie, Marian Maricaru, despre semnificațiile spirituale din Săptămâna Patimilor.

Unul dintre punctele centrale ale dezbaterii a fost figura lui Iuda Iscarioteanul, ucenicul care l-a vândut pe Iisus pentru treizeci de arginți. Profesorul de religie Marian Maricaru a oferit o perspectivă tranșantă asupra comportamentului apostolului, descriind gestul acestuia și finalul tragic prin sinucidere ca pe o formă de incoerență spirituală.

„Un răspuns golănesc, de prost. Așa, ca la elevii mei de cartier. E o prostie. Sinuciderea e un păcat împotriva Duhului Sfânt. Este irațional. Iuda este irațional. Pe de-o parte, vrea să vină Mesia, este de față la Marile Minuni, învierea lui Lazăr, și pe de altă parte devine incoerent. Și îl vinde pe Hristos, pentru că ce?”, a spus Marian Maricaru.

În antiteză cu rătăcirea lui Iuda, părintele Daniil Iacsa a invitat la un exercițiu de reflecție asupra conștiinței lui Iisus în ultimele Sale zile pământești. Preotul a subliniat demnitatea și asumarea cu care Mântuitorul a parcurs drumul spre sacrificiul final, cunoscând dinainte deznodământul.

„Cum este să intri în Ierusalim și să știi că aceea este ultima ta săptămână de viață. Și din această știință și perspectivă a științei, morții tale, tu de fapt să vorbești și să săvârșești toate, așa cum a fost în cazul Mântuitorului Iisus Hristos. Putem să ne gândim cum a vorbit el peste tot în Ierusalim, în aceste zile, toate minunile pe care le-a făcut, răspunsurile pe care le-a dat celor care îl ispiteau”, a explicat părintele Iacsa.

Discuția a atins și nuanțele teologice fine privind minunile săvârșite de Iisus și dacă Învierea poate fi privită ca un act de putere asupra propriei naturi umane. Părintele Daniil Iacsa a clarificat faptul că Hristos nu a acționat niciodată în mod arbitrar sau pentru propriul confort, ci a respectat ordinea creației pe care El însuși a instituit-o.

„Este un subiect în teologie, dacă învierea din morți este considerată ca cea mai mare minune a Mântuitorului Iisus Hristos, pe care El a săvârșit-o asupra Sieși. Dar și aici există păreri împărțite, în sensul în care el nu a săvârșit o minune asupra sa, ca un fel de despot sau de judecător, în mod arbitrar, anulând toate legile pe care tot el le-a pus și cărora li s-a supus prin întrupare

Și vedem că asta a făcut. De-a lungul întregii vieții, el nu a abolit legile și n-a făcut minune asupra Sieși decât cu niște scopuri. Tot pentru ceilalți, adică a mers pe apă, n-a mers ca să ajungă mai repede undeva”, a conchis părintele.