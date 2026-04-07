Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

Liviu Mihaiu a discutat, luni, în podcastul Condamnați la cultură, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, cu scriitorul Danion Vasile. Subiectul a fost Săptămâna Mare cu toate semnificațiile spirituale din această perioadă. Invitatul emisiunii este de părere că mulți oameni privesc superficial această perioadă, inclusiv Noaptea de Înviere.

Creștini abia așteaptă seara de sâmbătă-noaptea, ca să meargă la biserică să ia lumină, fără să treacă prin această săptămână de nevoință, de pregătire, pentru că este o săptămână grea”, a explicat invitatul în timpul podcastului.

Un punct central al discuției a fost modul în care gesturile sacre pot deveni simple automatisme dacă nu sunt susținute de o trăire interioară reală. Scriitorul a oferit un exemplu concret despre cum „goana după lumină” poate eclipsa adevărata întâlnire cu divinitatea, transformând un moment sfânt într-o simplă bifare a unei tradiții.

„Ar trebui să fie săptămână grea. Deci cu unii chiar și este săptămână gravă. Mi s-a întâmplat într-un an să văd cum o mașină oprește în fața bisericii, exact după ce părintele ieșise cu lumina de Paște. Un om a coborât din mașină. A aprins lumânarea. După aceea a vrut să intre cu ea în mașină, i s-a stins, iar a ieșit și a fost lene să o mai prinde, doar a plecat. Ori unii cred că totul e să iei lumina de Paște, să o duce în casa ta și atâta tot”, a rememorat Danion Vasile.

Discuția de la „Condamnați la cultură” a subliniat că Săptămâna Mare nu este despre gastronomie sau reuniuni de familie lipsite de conținut religios, ci despre o pregătire riguroasă a sufletului. Danion Vasile avertizează că o credință redusă la elemente exterioare devine fragilă și își pierde forța mântuitoare.

„Cheia e unirea cu Hristos. Ne pregătim în această săptămână tocmai pentru a-L primi pe Hristos în Sfânta Împărtășanie, pentru a-L primi pe Domnul Învierii în inimile noastre, pentru că alt fel, dacă rămânem la O formulă de credință exterioară în care important sunt cozonaci, important e mielul, importante sunt bucatele, familia, vorbim doar despre o credință simplistă. Care nici nu mai e crucea, adică e croșetată. Păcate, unii nici măcar nu fac crucea”, a concluzionat invitatul lui Liviu Mihaiu.