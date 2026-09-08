Două avioane de vânătoare rusești de tip Su-35S s-ar fi ciocnit în aer, în regiunea Kursk, pe 7 septembrie, potrivit unor surse rusești și ucrainene. Un pilot ar fi murit, iar celălalt ar fi supraviețuit după catapultare, însă accidentul nu a fost confirmat oficial de autoritățile ruse, potrivit publicației Militarnyi.

Cauzele coliziunii și circumstanțele exacte ale zborului nu sunt cunoscute.

Potrivit relatărilor publicate după incident, cele două aeronave s-au ciocnit în timpul zborului, în regiunea Kursk. O sursă locală citată de Meduza a afirmat că unul dintre piloți a murit, iar celălalt s-a catapultat și a fost rănit. Aceste informații nu au fost confirmate independent.

Fighterbomber a transmis că motivele accidentului sunt în curs de stabilire, fără să ofere detalii despre misiunea celor două avioane, altitudinea la care s-a produs coliziunea sau starea aeronavelor.

Su-35S este o versiune modernizată a familiei Su-27, clasificată de Rusia drept avion de luptă de generația „4++”. Aeronava este proiectată pentru misiuni de superioritate aeriană și poate utiliza armament aer-aer și aer-sol.

BREAKING | 🇷🇺🇺🇦‼️‼️ Russia has lost two Su-35S multirole fighters in a highly unusual aviation accident over the Kursk region, with the two Russian Aerospace Forces aircraft reportedly colliding with each other before crashing. According to Fighterbomber, one of Russia’s… pic.twitter.com/IVGZHQ3kKY — Visioner (@visionergeo) September 7, 2026

Modelul este folosit în mod constant de forțele aeriene ruse în operațiunile militare împotriva Ucrainei. Pierderea a două aeronave de acest tip ar reprezenta un incident important pentru aviația militară rusă, însă amploarea impactului nu poate fi evaluată fără confirmarea oficială a pierderilor.

Rusia a primit cel mai recent lot de avioane Su-35S pe 27 august, potrivit informațiilor publicate de Militarnyi. Livrarea a avut loc cu mai puțin de două săptămâni înainte de accidentul relatat în regiunea Kursk.

Până la această oră, autoritățile ruse nu au publicat un comunicat oficial privind coliziunea. Rămân neclare atât cauza accidentului, cât și numărul exact al victimelor.

Confirmarea oficială a accidentului și publicarea unor informații despre anchetă ar putea clarifica dacă a fost vorba despre o coliziune în timpul unui zbor de antrenament, al unei misiuni operaționale sau în alte circumstanțe. Deocamdată, informațiile disponibile se bazează pe relatări ale unor canale și publicații care nu au fost confirmate de autoritățile ruse.