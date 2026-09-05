Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după atacurile Rusiei asupra Ucrainei

Polonia și-a mobilizat sâmbătă aviația militară și a emis avertismente pentru populația din regiunile Lublin și Podkarpackie, aflate la granița cu Ucraina, după un nou val de atacuri rusești cu drone și rachete. Măsurile au fost luate în timp ce în Ucraina erau active alerte aeriene în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev, potrivit TVP World.

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia, RCB, a transmis sâmbătă după-amiază avertismente locuitorilor din Lublin și Podkarpackie, două regiuni situate la frontiera cu Ucraina, relatează TVP World.

Autoritățile poloneze au anunțat că avioane ale Forțelor Aeriene au fost ridicate de la sol în contextul atacurilor rusești desfășurate asupra teritoriului ucrainean și că situația era monitorizată.

Alerta a fost transmisă în jurul orei locale 15:00 prin rețelele de telefonie mobilă și pe rețelele sociale. Aproximativ o oră mai târziu, RCB a anunțat că pericolul a trecut.

Situația a evoluat atât de rapid încât unii locuitori ar fi putut primi mesajul privind încetarea alertei înainte de avertismentul inițial. Polonia și-a mobilizat în repetate rânduri aviația de la începutul războiului, în situațiile în care atacurile rusești cu drone și rachete s-au apropiat de frontiera sa.

Mobilizarea aviației poloneze a coincis cu alerte aeriene emise în Ucraina, inclusiv pentru Kiev și pentru mai multe regiuni din estul, centrul și vestul țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că patru persoane au murit în urma unui atac rusesc desfășurat în timpul nopții asupra unei întreprinderi civile din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit lui Zelenski, au fost lovite și clădiri rezidențiale și cel puțin două centre comerciale.

Liderul ucrainean a mai afirmat că aeroporturile din Kiev și Borîspil au fost vizate de atacuri și a sugerat că loviturile ar putea avea legătură cu vizita programată a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Episodul are loc în contextul unei inițiative diplomatice americane care presupune vizite la Moscova și Kiev. Vladimir Putin a ordonat suspendarea timp de trei zile a loviturilor asupra Kievului, măsură care urma să intre în vigoare la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.

Decizia coincide cu vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au ajuns sâmbătă la Moscova și sunt așteptați ulterior la Kiev.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să suspende temporar atacurile asupra Moscovei. Potrivit informațiilor disponibile sâmbătă, cele două părți au acceptat astfel o pauză reciprocă a loviturilor asupra celor două capitale pe durata misiunii diplomatice americane.

Suspendarea temporară a atacurilor asupra Kievului și Moscovei nu înseamnă însă o încetare generală a operațiunilor militare dintre Rusia și Ucraina.

Anunțurile publice se referă strict la o pauză a loviturilor asupra celor două capitale și nu la oprirea confruntărilor de pe front sau a atacurilor asupra întregului teritoriu al celor două state.