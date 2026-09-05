International

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Alerte la graniță

Comentează știrea
Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după atacurile Rusiei asupra Ucrainei. Alerte la granițăF-16. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Polonia și-a mobilizat sâmbătă aviația militară și a emis avertismente pentru populația din regiunile Lublin și Podkarpackie, aflate la granița cu Ucraina, după un nou val de atacuri rusești cu drone și rachete. Măsurile au fost luate în timp ce în Ucraina erau active alerte aeriene în mai multe regiuni, inclusiv la Kiev, potrivit  TVP World.

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă după atacurile Rusiei asupra Ucrainei

Centrul Guvernamental pentru Securitate din Polonia, RCB, a transmis sâmbătă după-amiază avertismente locuitorilor din Lublin și Podkarpackie, două regiuni situate la frontiera cu Ucraina, relatează TVP World.

Autoritățile poloneze au anunțat că avioane ale Forțelor Aeriene au fost ridicate de la sol în contextul atacurilor rusești desfășurate asupra teritoriului ucrainean și că situația era monitorizată.

Alerta a fost transmisă în jurul orei locale 15:00 prin rețelele de telefonie mobilă și pe rețelele sociale. Aproximativ o oră mai târziu, RCB a anunțat că pericolul a trecut.

Situația a evoluat atât de rapid încât unii locuitori ar fi putut primi mesajul privind încetarea alertei înainte de avertismentul inițial. Polonia și-a mobilizat în repetate rânduri aviația de la începutul războiului, în situațiile în care atacurile rusești cu drone și rachete s-au apropiat de frontiera sa.

Atacuri și alerte aeriene în mai multe regiuni ale Ucrainei

Mobilizarea aviației poloneze a coincis cu alerte aeriene emise în Ucraina, inclusiv pentru Kiev și pentru mai multe regiuni din estul, centrul și vestul țării.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că patru persoane au murit în urma unui atac rusesc desfășurat în timpul nopții asupra unei întreprinderi civile din Kamianske, în regiunea Dnipropetrovsk. Potrivit lui Zelenski, au fost lovite și clădiri rezidențiale și cel puțin două centre comerciale.

Liderul ucrainean a mai afirmat că aeroporturile din Kiev și Borîspil au fost vizate de atacuri și a sugerat că loviturile ar putea avea legătură cu vizita programată a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Steve Witkoff ; Jared Kushner

Steve Witkoff ; Jared Kushner / sursa foto: arhiva EVZ

Vizita emisarilor americani, în centrul unei pauze limitate a atacurilor

Episodul are loc în contextul unei inițiative diplomatice americane care presupune vizite la Moscova și Kiev. Vladimir Putin a ordonat suspendarea timp de trei zile a loviturilor asupra Kievului, măsură care urma să intre în vigoare la miezul nopții de sâmbătă spre duminică.

Decizia coincide cu vizita emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, care au ajuns sâmbătă la Moscova și sunt așteptați ulterior la Kiev.

La rândul său, Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să suspende temporar atacurile asupra Moscovei. Potrivit informațiilor disponibile sâmbătă, cele două părți au acceptat astfel o pauză reciprocă a loviturilor asupra celor două capitale pe durata misiunii diplomatice americane.

Nu este vorba despre un armistițiu general

Suspendarea temporară a atacurilor asupra Kievului și Moscovei nu înseamnă însă o încetare generală a operațiunilor militare dintre Rusia și Ucraina.

Anunțurile publice se referă strict la o pauză a loviturilor asupra celor două capitale și nu la oprirea confruntărilor de pe front sau a atacurilor asupra întregului teritoriu al celor două state.

Stiri calde

21:47 - Inter Milano - Napoli, 3-2. Echipa lui Cristian Chivu a revenit de la 0-2

21:38 - Patinatoarea Kamila Valieva nu mai poate concura ca sportiv neutru. Decizia ar avea legătură cu războiul din Ucraina

21:26 - Calea 13 Septembrie, moștenirea urbanistică a lui Ceaușescu, intră în era „orașului-parc”

21:17 - NATO, în alertă după acțiunile hibride ale Rusiei. SUA promit sprijin statelor vizate

21:10 - Noul an școlar începe cu 700 de școli în renovare. Când ajung manualele pentru liceeni

20:57 - Femeile, indignate de iniţiativa Guvernului de a majora TVA la absorbante şi prezervative. Reacţia premierului de la ...

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale