Rusia a atacat aeroporturi din Kiev și din orașul Borîspil, situat în apropierea capitalei Ucrainei, înaintea vizitei așteptate a emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner, a declarat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Potrivit lui Zelenski, atacurile ar fi avut legătură cu discuțiile privind posibilitatea ca cei doi reprezentanți ai administrației americane să ajungă în Ucraina cu avionul. Witkoff și Kushner sunt așteptați la Kiev duminică, după o vizită la Moscova, în cadrul demersurilor diplomatice pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina.

Spațiul aerian al Ucrainei este închis pentru traficul aerian civil de la începutul invaziei ruse, în februarie 2022. În contextul pregătirii vizitei emisarilor americani, oficialii au discutat însă posibilitatea ca aceștia să călătorească în Ucraina cu un avion și să aterizeze fie pe un aeroport din Kiev, fie pe aeroportul din Borîspil.

Zelenski a afirmat că atacurile rusești asupra aeroporturilor ar fi reprezentat o reacție la aceste discuții și la pregătirile pentru deplasarea delegației americane.

„Evident, aceste atacuri rusești asupra aeroporturilor sunt o reacție la discuțiile și pregătirile pentru posibilitatea ca partea americană să folosească un avion pentru a călători în Ucraina și a ateriza pe aeroportul Kiev sau pe aeroportul Borîspil”, a transmis președintele ucrainean pe Telegram.

Zelenski a adăugat că atacurile au fost efectuate cu drone Shahed de fabricație ruso-iraniană și le-a descris drept o reacție la diplomația americană.

Steve Witkoff, emisar special al președintelui american Donald Trump, și Jared Kushner, ginerele lui Trump și reprezentant implicat în negocierile privind războiul din Ucraina, urmează să meargă la Moscova și apoi la Kiev.

Reuters relata vineri că planurile pentru deplasarea celor doi în Ucraina erau încă în discuție, în principal din cauza problemelor de securitate. O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru agenție că echipele implicate discutaseră despre data de 6 septembrie pentru vizita la Kiev.

Ulterior, Zelenski a confirmat că Witkoff și Kushner sunt așteptați duminică în capitala ucraineană, după vizita la Moscova. Președintele american Donald Trump a spus că emisarii săi merg în regiune pentru a încerca să ajungă la un acord de pace și că aceștia vor prezenta o propunere pentru încheierea războiului.

Cei doi emisari americani au mai fost la Moscova, însă nu au vizitat până acum Kievul în cadrul acestor demersuri diplomatice.

Înaintea vizitei, Zelenski a propus ca Rusia și Ucraina să suspende atacurile aeriene pe perioada deplasării celor doi emisari americani.

Președintele ucrainean a declarat că partea ucraineană nu va efectua atacuri aeriene în timpul necesar desfășurării discuțiilor și a cerut Moscovei să procedeze în același mod.

Propunerea a fost făcută în contextul intensificării atacurilor aeriene ruse asupra Kievului și altor regiuni ucrainene. Rusia nu a anunțat imediat că acceptă propunerea de suspendare a atacurilor aeriene.

Cu o zi înainte, un atac cu dronă rusesc a lovit sediul Serviciului de Securitate al Ucrainei, SBU, din centrul Kievului. Zelenski a declarat că drona a fost îndreptată direct către biroul șefului serviciului. Atacul s-a soldat cu răniți, potrivit autorităților locale.

Vizita lui Witkoff și Kushner face parte dintr-un nou efort diplomatic al administrației Trump pentru reluarea negocierilor dintre Rusia și Ucraina.

Cei doi urmau să ajungă mai întâi la Moscova, unde erau așteptați să discute cu președintele rus Vladimir Putin, iar apoi la Kiev, pentru o întâlnire cu Volodimir Zelenski. Kremlinul nu confirmase inițial oficial programul deplasării, iar planurile privind vizita în Ucraina erau încă în curs de stabilire.

Potrivit Reuters, negocierile mediate de Statele Unite între Rusia și Ucraina au stagnat în ultimele luni. În paralel, cele două părți au continuat atacurile cu drone și rachete asupra teritoriilor și infrastructurii celeilalte.