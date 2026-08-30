Încă o alertă de dronă în județul Tulcea

Locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit duminică dimineață un mesaj RO-Alert prin care autoritățile i-au avertizat cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, potrivit IGSU.

Alerta a fost emisă după ce sistemele de supraveghere ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea graniței României cu Ucraina.

Potrivit informațiilor transmise ulterior de MApN, ținta a fost detectată la ora 10.36, la aproximativ 20 de kilometri est de localitatea Vâlcove, în Ucraina, în proximitatea frontierei românești.

Pentru verificarea situației, două aeronave F-16 aflate în dotarea Bazei 86 Aeriană Borcea au fost mobilizate și au început monitorizarea zonei imediat după detectarea țintei.

În urma informării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a decis transmiterea unui mesaj de avertizare către populație. RO-Alert a fost emis la ora 10.50 și a vizat zona de nord-est a județului Tulcea.

Autoritățile le-au recomandat persoanelor aflate în aria avertizată să rămână calme și să urmeze indicațiile transmise prin sistemul de alertare.

ISU Tulcea a anunțat inițial, în momentul transmiterii alertei, că locuitorii din partea de nord a județului au fost informați despre posibilitatea ca anumite obiecte provenite din spațiul aerian să ajungă la sol.

Incidentul are loc în contextul războiului din Ucraina și al episoadelor în care activitățile militare desfășurate în apropierea frontierei au determinat autoritățile române să monitorizeze cu atenție spațiul aerian din zona de graniță.

Prezența aeronavelor F-16 a avut rolul de a supraveghea situația și de a furniza informații suplimentare structurilor militare responsabile de evaluarea amenințărilor aeriene.

Deocamdată, autoritățile nu au indicat că obiecte ar fi căzut pe teritoriul României. Situația este monitorizată de structurile competente, iar orice informații suplimentare privind evoluția evenimentelor urmează să fie comunicate oficial.