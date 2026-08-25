Încă două drone, reperate la granița României

„În dimineața zilei de marți, 25 august, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană la aproximativ 4 km est de Vâlcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina”, a anunțat MApN.

„Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 07.31.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile”, au mai precizat reprezentanții Ministerului Apărării Naționale.

Alte două drone aeriene s-au apropiat de granițele României, în cursul serii de luni. Două ținte aeriene au fost detectate în apropierea Insulei Șerpilor, în timp ce se deplasau către țara noastră, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Instituția a precizat că două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au fost ridicate de la sol pentru a monitoriza situația. În nordul județului Tulcea a fost transmis și un mesaj RO-Alert.

Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar a identificat cele două contacte la aproximativ 25 de kilometri nord-vest de Insula Șerpilor. Aeronavele spaniole se aflau la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și au fost trimise pentru monitorizarea evoluției țintelor.

„Luni, 24 august, ora 22.37, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat două ţinte aeriene la 25 km NV de Insula Şerpilor, ce evoluau către frontiera României. Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situaţiei”, a arătat MApN.

În urma detectării țintelor, Centrul Național Militar de Comandă a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, fiind dispuse măsuri pentru avertizarea populației din zona de nord a județului Tulcea.

Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 22.55, populația fiind avertizată cu privire la situația aeriană monitorizată în apropierea graniței.

La scurt timp, situația a evoluat, iar cele două contacte nu au mai fost identificate pe sistemele radar. În același timp, autoritățile au primit informații despre producerea unor explozii pe teritoriul ucrainean.

Potrivit Ministerului Apărării, nu au existat indicii că țintele ar fi pătruns în spațiul aerian al României.

”Nu au fost detectate pătrunderi în spaţiul aerian naţional”, a precizat MApN.

Autoritățile române au continuat monitorizarea situației prin intermediul sistemelor de supraveghere și al aeronavelor ridicate în misiune, în contextul atacurilor aeriene desfășurate în apropierea frontierei României.