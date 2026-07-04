Justitie

Dosarul de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Cinci persoane au fost reținute

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Dosarul de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Cinci persoane au fost reținuteElevi. Sursa foto: Ministerul Educației
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Din cuprinsul articolului

Cinci persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-o anchetă privind o presupusă rețea care ar fi ajutat mai mulți candidați să fraudeze examenul de Bacalaureat. Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, împreună cu polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

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Anchetatorii au efectuat 47 de percheziții în mai multe județe, într-un dosar care vizează suspiciuni de divulgare a unor informații nepublice și folosirea acestora pentru fraudarea probelor de examen.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost activă în perioada 2023–2026 și ar fi sprijinit zeci de candidați, în mai multe sesiuni ale Bacalaureatului, în schimbul unor sume de bani.

Anchetatorii susțin că persoanele implicate ar fi pus la punct un sistem prin care subiectele ajungeau în exteriorul sălilor de examen la scurt timp după începerea probelor. Unii candidați ar fi fotografiat sau filmat cerințele și le-ar fi transmis prin mijloace electronice către membrii rețelei.

Percheziții

Percheziții. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce metode ar fi folosit candidații

Ulterior, subiectele ar fi fost rezolvate rapid de alte persoane, iar răspunsurile ar fi ajuns înapoi la candidați prin intermediul unor dispozitive electronice ascunse, inclusiv căști de mici dimensiuni.

Procurorii arată că banii obținuți de la candidații care reușeau să promoveze examenul ar fi fost împărțiți între membrii grupării, în funcție de rolul fiecăruia.

În urma anchetei, vineri, 3 iulie, au fost făcute 47 de percheziții domiciliare: 31 în județul Alba, 10 în județul Cluj, trei în Bihor, două în Arad și una în Sibiu. Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Alba, sub coordonarea procurorilor, cu sprijinul altor structuri de poliție și al jandarmilor.

Dosarul de fraudare a examenelor de Bacalaureat. Cinci suspecți au fost reținuți

La finalul descinderilor, cinci suspecți – patru din județul Alba și unul din Sibiu – au fost duși la audieri și ulterior reținuți pentru 24 de ore.

„Pe baza probelor administrate, organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 5 suspecți, pentru comiterea unor infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, constând în suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2023 – 2026, aceștia au creat și consolidat o rețea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidați, la fiecare sesiune organizată în vederea susținerii examenului, pentru obținerea unor sume de bani”, potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

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