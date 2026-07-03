În timpul sesiunii de Bacalaureat 2026, supraveghetorii au depistat mai multe tentative de fraudare a examenului cu ajutorul unor dispozitive electronice sofisticate, inclusiv ochelari dotați cu camere video și inteligență artificială. Anunțul a fost făcut vineri de ministrul Educației, Mihai Dimian, care a felicitat cadrele didactice pentru vigilența de care au dat dovadă.

Declarația vine în aceeași zi în care polițiștii și procurorii au efectuat 47 de percheziții în cinci județe, într-un dosar care vizează suspiciuni privind divulgarea unor informații confidențiale în scopul fraudării examenului de Bacalaureat.

Ministrul Educației a precizat că, în această sesiune, au fost identificate și oprite mai multe încercări de copiere, unele dintre ele bazate pe tehnologii avansate.

„În această sesiune de Bacalaureat au fost identificate şi oprite de către colegii care supraveghează examenul mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor dispozitive electronice sofisticate, precum ochelari prevăzuţi cu camere video şi inteligenţă artificială. Felicit colegii supraveghetori pentru vigilenţă”, a scris Mihai Dimian pe Facebook.

Ministrul a transmis și un mesaj de apreciere polițiștilor și procurorilor care desfășoară ancheta privind posibila divulgare a subiectelor de examen.

„De asemenea, transmit aprecierea mea poliţiştilor şi procurorilor implicaţi în cadrul cercetărilor efectuate de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba referitoare la suspiciuni de divulgare a unor informaţii secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat”, a declarat Mihai Dimian.

Acesta a adăugat că respectarea regulilor în timpul examenelor este esențială pentru credibilitatea sistemului de educație.

„Corectitudinea examenelor reprezintă fundamentul încrederii în educaţie şi nu este negociabilă”, a afirmat ministrul.

Tot vineri, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba și polițiștii au efectuat 47 de percheziții în județele Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu.

Ancheta vizează suspiciuni privind divulgarea unor informații secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenului de Bacalaureat. Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească modul în care ar fi fost transmise informațiile și persoanele implicate.