Dorina Lazăr, omagiată la Gala Gopo 2026 pentru întreaga activitate

Dorina Lazăr va fi distinsă cu Premiul pentru întreaga carieră în cadrul Galei Premiilor Gopo 2026, au anunțat organizatorii. Distincția recompensează o activitate artistică întinsă pe mai bine de șase decenii, în care actrița a contribuit semnificativ la evoluția teatrului și cinematografiei românești, prin roluri care au traversat mai multe etape importante ale industriei de film.

Premiul va fi acordat în cadrul ceremoniei programate pe 4 mai, la Teatrul Național din București, eveniment care marchează cea de-a 20-a ediție a Premiilor Gopo.

Absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, Dorina Lazăr și-a început cariera pe scenă în anul 1961, la Teatrul Regional București. Din 1969, aceasta a devenit parte a Teatrului Odeon, instituție cu care și-a legat cea mai mare parte a parcursului profesional.

Între 2003 și 2017, a ocupat funcția de director al teatrului, contribuind la dezvoltarea și consolidarea sa în peisajul cultural românesc. Pentru activitatea de management cultural, a fost decorată în 2012 cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor, acordat de autoritățile culturale din Franța.

Debutul său în cinematografie a avut loc în 1974, în filmul „Păcală”, regizat de Geo Saizescu. Ulterior, a continuat să apară în producții importante ale cinematografiei românești, precum „Angela merge mai departe”, „Semnul șarpelui”, „Balanța”, „Liceenii” sau „Binecuvântată fii, închisoare”.

În 2013, actrița a revenit pe marele ecran în „București NonStop”, regizat de Dan Chișu, adăugând noi nuanțe repertoriului său artistic. De-a lungul timpului, a colaborat și la producții internaționale precum „Amen.” și „Modigliani”.

Unul dintre rolurile definitorii ale carierei sale rămâne cel al taximetristei Angela Coman din filmul „Angela merge mai departe” (1981). Personajul a devenit unul emblematic pentru publicul român și i-a adus actriței Premiul pentru cea mai bună interpretare acordat de Asociația Cineaștilor din România.

La mai bine de patru decenii distanță, personajul a fost readus în atenția publicului în filmul „Nu aștepta prea mult de la sfârșitul lumii” (2023), regizat de Radu Jude, unde sunt integrate fragmente din producția originală și reinterpretări ale acestuia.

Într-un interviu acordat criticului de film Irina Coroiu, Dorina Lazăr a povestit despre procesul de construire a personajelor și despre importanța experienței personale în actorie. Ea a descris actorul ca fiind un „burete” care absoarbe trăiri, emoții și experiențe de viață, folosite ulterior în interpretare, subliniind rolul esențial al acumulărilor personale în creația artistică.

De-a lungul carierei, Dorina Lazăr a fost recompensată cu numeroase distincții, printre care Premiul pentru întreaga activitate acordat de UNITER și Premiul pentru întreaga carieră la Festivalul Internațional de Film Transilvania. În anul 2000 a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler, iar în 2010 a devenit cetățean de onoare al orașului Hunedoara.

Premiul pentru întreaga carieră oferit la Gala Premiilor Gopo 2026 este susținut de Apa Nova București, companie a grupului Veolia, și marchează recunoașterea unei contribuții importante la istoria cinematografiei românești.