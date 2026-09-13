Preşedintele american Donald Trump i-a transmis public omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, să sisteze atacurile asupra rafinăriilor de motorină din Rusia. Liderul de la Casa Albă a făcut aceste precizări în contextul în care tarifele la carburanţi au crescut considerabil la pompă, potrivit informaţiilor transmise de AFP.

În cadrul unei discuţii scurte cu jurnaliştii prezentaţi în a doua zi a vizitei din Irlanda, pe terenul de golf din Doonbeg, liderul american a subliniat necesitatea Schimbării strategiei militare a Kievului.

„Domnul Zelenski are un singur lucru de făcut. Trebuie să înceteze să lovească motorina în Rusia. Să atace ţinte, dar nu motorina pentru că provoacă o penurie de motorină”, a spus Donald Trump într-un scurt schimb cu jurnaliştii în a doua zi a sejurului în Irlanda, petrecut pe terenul său de golf din Doonbeg.

Avertismentul vine după ce vinerea trecută preţul motorinei a depăşit pragul istoric de 6 dolari pe galon (echivalentul a 3,78 litri). Majorarea a fost alimentată de conflictul din Orientul Mijlociu, dar şi de loviturile repetate ale ucrainenilor asupra capacităţilor ruse de rafinare.

Această majorare generată la nivelul pieţei energetice stârneşte nemulţumiri majore în rândul populaţiei americane şi riscă să aibă un impact direct asupra scrutinului parlamentar de la jumătatea mandatului, programat pentru începutul lunii noiembrie.

Ca urmare a operaţiunilor ucrainene împotriva infrastructurii energetice, autorităţile de la Moscova au decis să prelungească restricţiile privind exporturile de motorină, măsură stabilită iniţial la sfârşitul lunii iulie.

Analizele oferite de Agenţia americană de informaţii despre energie (EIA) indică o menţinere a tensiunilor pe piaţă. Stocurile de motorină rămân la un nivel scăzut, ceea ce sugerează că tarifele ridicate se vor menţine şi în perioada următoare.

Relaţia dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski a fost caracterizată de fluctuaţii, oscilând între preluarea unor narative ale Moscovei şi deschiderea pentru reluarea sprijinului militar destinat Ucrainei. Tensiunile au fost evidente încă din februarie 2025, când întâlnirea din Biroul Oval s-a lăsat cu reproşuri severe la adresa liderului de la Kiev privind lipsa de apreciere pentru ajutorul primit.

În ciuda perioadelor de pauză, administraţia de la Washington a reluat eforturile diplomatice destinate medierii şi încheierii conflictului desfăşurat deja de mai bine de patru ani.

Eforturile diplomatice recente au inclus deplasarea la Moscova şi Kiev a emisarilor speciali Jared Kushner şi Steve Witkoff. Pe durata acestei misiuni a fost stabilită o suspendare temporară a ostilităţilor, însă după încheierea vizitelor, atacurile lansate de armata rusă s-au intensificat.

Societatea feroviară din Ucraina a semnalat duminică existenţa unui atac vizibil şi sistematic asupra reţelei de transport, evidenţiind o lovitură cu dronă asupra unui tren destinat rutei spre Varşovia. Deşi incidentul nu s-a soldat cu victime, preşedintele Zelenski a încadrat acţiunea ca fiind o provocare deliberată.