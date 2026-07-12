În ciuda schimburilor dure de lovituri dintre Washington și Teheran, liderul de la Casa Albă transmite un mesaj de calm pentru piețele internaționale.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat duminică, într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press” de la NBC News, că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, deşi SUA şi Iranul continuă să lanseze atacuri reciproce, ceea ce a stârnit îngrijorări cu privire la siguranţa uneia dintre cele mai importante rute de transport al petrolului din lume.

Mesajul transmis de liderul american vine în contextul în care forțele iraniene au încercat să impună restricții severe în regiune. Tensiunile au atins un punct critic în cursul nopții, generând un răspuns militar imediat din partea Statelor Unite.

Marina Gărzii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, a anunţat în noaptea de sâmbătă spre duminică că închide „până la noi ordine” Strâmtoarea Ormuz, după ce a tras focuri de avertisment asupra unei nave care urma o „rută neautorizată”, incidentul declanşând o nouă serie de atacuri din partea SUA asupra Iranului, la care Teheranul a răspuns cu atacuri asupra ţărilor din Golf aliate cu Washingtonul.

Evenimentele recente arată o intensificare alarmantă a ostilităților din această zonă strategică. Deși confruntările durează de mai mult timp, ultimele ore au adus o schimbare de ritm care pune în pericol stabilitatea economică și geopolitică.

Aceste atacuri au fost cele mai recente dintr-un ciclu de atacuri şi contraatacuri, pe fondul eforturilor Iranului de a-şi impune controlul asupra traficului maritim prin strâmtoare. Cu toate acestea, această serie de atacuri din noaptea de sâmbătă spre duminică a marcat o escaladare atât în ceea ce priveşte ritmul, cât şi amploarea.

Altfel, un cotidian din Iran a publicat, sâmbătă seara, un infografic în care apar fotografiile mai multor lideri politici occidentali, la scurt timp după ce liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat că „răzbunarea” pentru moartea tatălui său este „inevitabilă”. Printre persoanele prezentate se numără Donald Trump, Benjamin Netanyahu și Emmanuel Macron