Dominic Fritz: Ilie Bolojan a cedat de mai multe ori PSD-ului decât USR-ului

Dominic Fritz, a comentat tensiunile din coaliția de guvernare și criticile venite din partea PSD, afirmând că partidul său nu are motive să iasă de la guvernare. Potrivit liderului USR, actuala situație economică este influențată atât de nivelul deficitului bugetar, cât și de contextul geopolitic generat de războiul din Iran. În aceste condiții, el consideră că menținerea stabilității politice este esențială.

În cadrul discuției, liderul USR a comentat și acuzațiile venite din partea social-democraților, care susțin că premierul Ilie Bolojan ar favoriza USR în interiorul guvernului. Dominic Fritz a respins aceste afirmații și a spus că realitatea din coaliție arată contrariul.

El a precizat că USR nu ia în calcul ieșirea de la guvernare și a subliniat activitatea miniștrilor partidului.

„Avem patru miniștri care își fac treaba pentru România, care se luptă pentru drepturile românilor, pentru instituții mai curate, care produc rezultate pentru români, și de aceea nu avem niciun motiv să plecăm. Sunt mulți care sunt deranjați de faptul că Diana Buzoianu se ia de mafia care taie pădurile României, că Radu Miruță se asigură că banii pentru programul SAFE de înzestrare a Armatei Române chiar se duc acolo și nu în alte buzunare, de faptul că Oana Țoiu apără intesele țării și nu ale altora mai spre est”, a afirmat Dominic Fritz.

Fritz a spus că în ședințele de coaliție nu i s-a cerut USR să părăsească guvernarea, însă a criticat tonul folosit în spațiul public de unii politicieni.

„Se vorbește despre USR ca despre un cancer, și ar putea să fie amuzant, luând în considerare că USR are 12-13% din voturi, are patru ministere dintr-un guvern mare, dar de fapt este un limbaj care vrea să intimideze nu neapărat USR-iștii, ci vrea să intimideze de fapt toți votanții care își doresc normalitate, care își doresc stabilitate, care își doresc dreptate în România. Asta este ținta acestor atacuri ale PSD”, a adăugat liderul USR.

El a mai spus că actualul context internațional face ca o eventuală criză guvernamentală să fie periculoasă pentru stabilitatea țării.

„Da, coaliția asta merge mai departe, poate funcționa, țara poate obține ceva de la această coaliție. În primul rând este absolut iresponsabil momentul, dar totuși, în momentul în care avem un război care s-ar putea să crească din nou prețurile, în momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer, și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii, asta este un lucru destul de grav și tocmai de aceea eu pot să spun că miniștrii noștri lucrează, muncesc pentru români, fac reforme acolo unde avem responsabilitate. Și PSD trebuie să răspundă la o întrebare: vor sau nu la guvernare, și dacă nu vor la guvernare cu PNL și USR, trebuie să ne spună... OK, vreți la guvernare cu AUR? Asumați-vă!”, a conchis Dominic Fritz.

Liderul USR a criticat și decizia de a amâna votul privind numirea Avocatului Poporului. Potrivit acestuia, în ședința conducerilor Parlamentului s-a decis amânarea votului pentru două săptămâni.

„Nu avem niciun motiv să plecăm de la guvernare, deși mulți vor asta. Acum o oră s-a votat amânarea plenului unde se vota numirea avocatului popoului. USR a primit acest privilegiul de a propune o persoană. Am propus o profesionistă desăvârșită, doamna Roxana Rizoiu. PSD și AUR au decis să se amâne votul. PSD a spus că nu votează. Apoi au fost ajutați de AUR. E grav. Arată ce interese și legături există. S-a amânat două săptămâni. Este o democrație, eu am doar cuvinte ca să mă lupt”, a spus Dominic Fritz, la Digi24.

Social-democrații au transmis că nu susțin candidatura propusă de USR pentru funcția de Avocat al Poporului. Sorin Grindeanu a afirmat că partidul său nu va vota această propunere deoarece candidata beneficiază de pensie specială.

„Nu. Am spus şi nu ne răzgândim. USR poate să vină cu altă propunere, care să nu aibă pensie specială. Eu înţeleg că, timp de zece ani, unii în România au susţinut lucrurile acestea, dar când e să le şi aplice, se mai împiedică. Atunci am zis că poate propunerea noastră le face bine. Dacă tot au propus şi au susţinut această chestiune, ar trebui să înceapă cu ei. Mă refer la domnii de la USR. Şi doamnele. Atunci să propună oameni care nu au pensii speciale în acest funcţii. Mă gândesc că se găseşte vreunul la USR care să nu aibă pensie specială şi care să aibă studiile şi să îndeplinească criteriile. Asta le-am cerut, să schimbe propunerea. Să nu fie cineva deţinător de pensie specială. Dacă îndeplinesc această cerinţă vom vota, dacă nu, nu”, a spus Sorin Grindeanu.

Mandatul Renatei Weber în funcția de Avocat al Poporului a expirat în iunie 2024. Conform negocierilor din coaliția de guvernare, USR ar urma să facă nominalizarea pentru un nou mandat complet de cinci ani.