Doliu în muzică. Mick Jagger i-a distrus căsnicia artistei

Cântăreața și actrița Marianne Faithfull a depășit dependența de droguri și lipsa de adăpost pentru a colabora cu toată lumea, de la Rolling Stones și Metallica până la Jean-Luc Godard.

Marianne Faithfull, una dintre cele mai versatile și pline de caracter cântărețe și compozitoare

Marianne Faithfull, a cărei carieră de șase decenii a făcut-o să fie recunoscută ca una dintre cele mai versatile și pline de caracter cântărețe și compozitoare din Marea Britanie, a murit la vârsta de 78 de ani.

Un purtător de cuvânt a declarat: „Cu profundă tristețe anunțăm moartea cântăreței, compozitoarei și actriței Marianne Faithfull.”

„Marianne a trecut în neființă în liniște la Londra astăzi, în compania familiei sale iubitoare. Ne va lipsi foarte mult.”

Cu o discografie care a cuprins melodii pop clasice din anii '60 până la synthpopul vânător al albumului Broken English și colaborări cu Nick Cave, Warren Ellis, Lou Reed și alții, Faithfull a fost idolatrizată atât de fani, cât și de colegii muzicieni, și a fost, de asemenea, celebrată în lumea modei și a filmului.

Marianne Faithfull, relație cu Mick Jagger

Mick Jagger, cu care a avut o relație de patru ani, a spus: „Sunt atât de întristat să aud de moartea lui Marianne Faithfull. A fost atât de mult parte din viața mea atât de mult timp. A fost o prietenă minunată, o cântăreață frumoasă și o mare actriță. Va fi mereu amintită.”

Născută în 1946 la Londra, Faithfull provenea dintr-o familie de nobili austrieci din partea mamei – stră-stră-unchiul ei Leopold von Sacher-Masoch a scris romanul erotic Venus în blană – dar a crescut în împrejurimi relativ obișnuite, într-o casă terasată din Reading.

După ce a plecat la Londra în adolescență, l-a întâlnit pe managerul Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, care le-a cerut lui Mick Jagger și Keith Richards să îi scrie primul single din 1964, „As Tears Go By”, care a ajuns în Top 10 din Marea Britanie. A avut alte trei single-uri în Top 10 în 1965, toate ajungând și în Top 40 în SUA.

Marianne Faithfull a interpretat-o pe Ofelia

Faithfull a început să joace și în acea perioadă, apărând pe scenă în producții ale celor Trei Surori de Cehov, alături de Glenda Jackson, și Hamlet, interpretând-o pe Ofelia cu Anjelica Huston ca dublură și jucând în fiecare seară scena culminantă a „nebuniei”, pe care, mai târziu a dezvăluit, o făcea sub influența heroinelor.

Pe ecran, a jucat alături de Orson Welles, Oliver Reed, Alain Delon și Anna Karina și s-a jucat pe sine însăși în filmul lui Jean-Luc Godard din 1966, Made in the USA.

Marianne Faithfull, muza trupei Rolling Stones

Fama ei ca o icoană a „Londrei swinging” a fost însă eclipsată de infamia care a venit din relația ei cu Rolling Stones. Se căsătorise cu artistul John Dunbar în 1965 și avea un fiu, Nicholas, dar l-a părăsit pe Dunbar pentru Mick Jagger.

Ea a fost adesea descrisă ca o muză pentru trupă: i-a spus odată lui Jagger „caii sălbatici nu m-ar putea trage departe”, care a devenit refrenul piesei Wild Horses, iar luptele ei cu drogurile s-au dovedit, de asemenea, inspiratoare pentru piesele Dear Doctor și You Can’t Always Get What You Want. Ea a spus: „Știu că m-au folosit ca muză pentru acele melodii dure despre droguri.” Știam că eram folosită, dar era pentru o cauză nobilă.”

Ea a co-scris melodia ei Sister Morphine, înregistrată cu Jagger, Richards și Ry Cooder, și ulterior înregistrată de Rolling Stones pentru albumul lor Sticky Fingers, dar creditul ei de scriitoare a fost omis până când a câștigat o lungă bătălie legală.

Dependența de cocaină a făcut-o să piardă tot

Dependenta ei de cocaină și heroină s-a agravat, iar reputația ei a fost afectată după ce a fost descoperită goală, învelită într-o pătură de blană după ce a făcut un duș, în timpul unei percheziții a poliției din 1967 la casa lui Keith Richards, alături de Richards, Jagger și alți șase bărbați (descriși de o persoană ca o adunare inocentă „de pură domesticitate”). „M-a distrus,” a spus ea mai târziu. „Să fii un bărbat dependent de droguri și să te comporți așa este întotdeauna încurajator și glamorizant.” O femeie în acea situație devine o curvă și o mamă rea.

În 1970, Faithfull și-a pierdut custodia fiului, s-a despărțit de Jagger și a devenit fără adăpost, trăind pe străzile din Soho, Londra, în timp ce încerca să renunțe la heroină. „Trăisem într-o lume foarte falsă în anii '60,” a spus ea în 2016. „Dintr-o dată, când trăiam pe străzi… mi-am dat seama că oamenii erau cu adevărat buni.” Restaurantul chinezesc m-a lăsat să-mi spăl acolo hainele. Bărbatul care avea chioșcul de ceai mi-a dat căni de ceai.” Ea și-a schimbat treptat viața, încheind o perioadă de aproape un deceniu departe de muzică cu albumul country Dreamin’ My Dreams în 1976.

În 1985 renunță la droguri și se dedică muzicii

Ea și-a cimentat revenirea cu unul dintre cele mai apreciate albume ale sale, Broken English din 1979, nominalizat la Grammy, îmbrățișând synthpop și postpunk cu o voce profundă și brută, emoționantă. A renunțat definitiv la droguri în 1985 și a lansat regulat muzică pe parcursul restului carierei sale. Colaboratorii ei de-a lungul anilor au inclus Nick Cave, Damon Albarn, Emmylou Harris, Beck și Metallica. A lansat 21 de albume de studio.

Faithfull s-a căsătorit și a divorțat de încă două ori, cu Ben Brierly de la trupa punk The Vibrators și cu actorul Giorgio Della Terza. „Am avut o viață minunată cu toți amanții și soții mei,” a spus ea în 2011, cu excepția lui Della Terza: „Era american și era un coșmar.”

Au existat și alte roluri de actorie, în special interpretarea lui Dumnezeu în două episoade ale sitcomului Absolutely Fabulous; diavolul într-o producție din 2004 a musicalului The Black Rider, scris de Tom Waits și William Burroughs; și împărăteasa Maria Tereza în filmul Marie Antoinette al Sofiei Coppola.

Faithfull, problemele de sănătate

În ultimii săi ani a locuit la Paris și a reacționat la atacul terorist din 2015 de la sala de concerte Bataclan din oraș, în care au fost ucise 90 de persoane, cu o melodie numită They Come at Night, scrisă în ziua atacurilor, potrivit theguardian.com.

Faithfull a avut numeroase probleme de sănătate. În 2007, ea a anunțat că avea hepatita C, o boală a ficatului, fiind diagnosticată cu 12 ani mai devreme. A suferit o intervenție chirurgicală de succes după un diagnostic de cancer la sân în 2006 și a suportat numeroase afecțiuni articulare în anii săi mai târzii, inclusiv artrită. La începutul anilor 1970, a suferit și de anorexie în timpul dependenței de heroină. În 2020, a contractat Covid-19 și a fost spitalizată timp de 22 de zile.