Doliu în industria muzicală. A murit o legendă de numele căreia se leagă hituri de legendă

Brian Wilson, muzician de renume mondial și considerat mintea creativă și vizionară din spatele trupei Beach Boys, a murit la vârsta de 82 de ani.

Familia sa a făcut anunțul trist pe platforma X, exprimându-și durerea și solicitând respectarea intimității în aceste momente dificile. Wilson a fost apreciat nu doar pentru vocea sa, ci mai ales pentru abilitățile sale excepționale de compozitor și producător, care au redefinit muzica pop și rock în anii ’60.

Experții în muzică consideră că el a realizat cel mai mare album muzical din istorie, o capodoperă ce a influențat numeroși artiști și genuri muzicale.

We are heartbroken to announced that our beloved father Brian Wilson has passed away.

We are at a loss for words right now.

Please respect our privacy at this time as our family grieving.

We realize that we are sharing our grief with the world.

Love & Mercy pic.twitter.com/sIe7TUUdOm

— Brian Wilson (@BrianWilsonLive) June 11, 2025