Alan Greenspan, una dintre cele mai influente și totodată controversate figuri din istoria financiară modernă, a încetat din viață la vârsta de 100 de ani. Anunțul decesului a fost făcut de soția sa, Andrea Mitchell, transmite Reuters.

Fostul președinte al Rezervei Federale americane a marcat profund economia mondială, fiind aclamat la finalul mandatului său din 2006 ca un geniu al finanțelor, dar și aspru criticat ulterior pentru declanșarea marii crize economice care a zguduit planeta doi ani mai târziu.

Conform detaliilor oferite de partenera sa de viață, Greenspan s-a stins din viață la locuința sa, pe fondul unor complicații medicale generate de boala Parkinson.

Mandatul lui Alan Greenspan la cârma Băncii Centrale a Statelor Unite s-a întins pe o perioadă impresionantă, din august 1987 până în ianuarie 2006. În acest interval, deciziile sale au ghidat destinele economice ale SUA sub administrațiile mai multor președinți. Soția sa a oferit o mărturie emoționantă despre personalitatea fostului oficial.

„A fost un om de excepţie care a contribuit la modelarea economiei SUA timp de decenii sub preşedinţii ambelor partide, dar a fost întotdeauna sincer în a-şi recunoaşte greşelile”, a spus Mitchell. „Rămâne în amintire pentru inteligenţa sa strălucită şi bunătatea sa. A fi partenera sa de viaţă a fost bucuria vieţii mele”.

Sub conducerea sa, Statele Unite au cunoscut a doua cea mai lungă etapă de expansiune din istorie, un deceniu complet de creștere economică între anii 1991 și 2001. Greenspan a rămas celebru pentru intuiția sa de a nu majora dobânzile în ciuda spectrului inflației, mizând corect pe faptul că avansul tehnologic și creșterea productivității vor ține prețurile sub control. Această viziune i-a adus o popularitate imensă, transformându-l într-o adevărată celebritate în lumea financiară.

Chiar și în perioada recentă, succesorii săi au privit deciziile sale ca pe un etalon. Jerome Powell menționa la un moment dat că intuiția lui Greenspan reprezintă dovada clară că judecata umană poate depăși rigiditatea modelelor matematice din economie.

Totuși, imaginea fostului clarinetist de jazz reconvertit în geniu al finanțelor a fost puternic zdruncinată după izbucnirea crizei creditelor ipotecare din perioada 2007-2009. Mulți analiști l-au acuzat direct că menținerea dobânzilor la un nivel extrem de scăzut a alimentat bule speculative uriașe, deschizând calea spre colapsul piețelor.

Evaluările specialiștilor rămân împărțite atunci când vine vorba de judecata istoriei. Stephen Oliner, fost oficial de rang înalt în cadrul instituției, a oferit o perspectivă echilibrată asupra acestei perioade tumultuoase.

„Cred că idolatrizarea care a avut loc chiar înainte de criza financiară nu a fost niciodată cu adevărat meritată şi cred că nici criticile aspre la care a fost supus după ce a părăsit funcţia nu au fost pe deplin meritate”.

Înainte de a deveni arhitectul economiei americane, Greenspan a descoperit cifrele prin intermediul statisticilor din baseball. Prima sa mare încercare la conducerea Fed a venit la doar două luni de la numire, când a trebuit să gestioneze prăbușirea bursieră din Lunea Neagră din 1987. Răspunsul său prompt și ferm i-a asigurat rapid respectul comunității financiare.

De-a lungul anilor, el a ghidat SUA prin momente de cumpănă majoră: recesiunea de la începutul anilor '90, criza asiatică și rusească din 1997-1998, spargerea bulei dot-com în anul 2000 și, nu în ultimul rând, șocul economic profund provocat de atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001.

Biografii săi notează că, dincolo de calitățile tehnice, Greenspan a fost un strateg desăvârșit pe scena politică din Washington. Avea capacitatea rară de a influența deciziile președinților și ale miniștrilor, conducându-i subtil spre hotărârile pe care le dorea implementate, adesea fără ca aceștia să conștientizeze jocul din culise.

Instituția pe care a condus-o timp de aproape două decenii a transmis un mesaj de condoleanțe în care îi recunoaște meritele incontestabile.

„Rezerva Federală regretă cu profundă tristeţe trecerea în nefiinţă a lui Alan Greenspan”, a declarat Fed într-un comunicat. „El a adus o disciplină analitică riguroasă în elaborarea politicii monetare şi a contribuit la consolidarea credibilităţii, care rămâne unul dintre cele mai importante atuuri ale Rezervei Federale”.