Mohammad Bakri, autorul documentarului „Jenin, Jenin”, a murit la 72 de ani

Actorul și regizorul Mohammad Bakri, susținător al cauzei palestiniene și cunoscut pentru documentarul „Jenin, Jenin”, a încetat din viață miercuri, într-un spital din Israel, potrivit unui purtător de cuvânt al unității medicale, informează AFP.

„Mohammad Bakri a murit miercuri la Centrul Medical Galileea” din Nahariia, în nordul Israelului, a declarat pentru AFP purtătorul de cuvânt al spitalului, Gal Zaid. Potrivit familiei sale, Bakri a murit din cauza unor probleme cardiace și pulmonare.

Mohammad Bakri s-a născut în Galileea, în 1953, într-o familie musulmană, și avea cetățenie israeliană. Actor de teatru și film, Mohammad Bakri a jucat în producții israeliene cunoscute, a colaborat cu regizori străini cunoscuți, precum Costa-Gavras sau Paolo și Vittorio Taviani, și a apărut în sezonul al treilea al serialului francez „Le Bureau des légendes”.

Rolul unui deținut palestinian într-o închisoare israeliană, interpretat în filmul „Beyond the Walls” (Uri Barabash, 1984), i-a adus lui Mohammad Bakri aprecierea criticilor din Israel și din întreaga lume.

Mohammad Bakri a dobândit notorietate internațională odată cu documentarul „Jenin, Jenin”, lansat în 2002, care prezenta presupuse crime de război atribuite armatei israeliene în tabăra de refugiați din Jenin, în timpul celei de-a doua Intifade.

Pelicula, premiată la nivel internațional, a rulat în cinematografe din întreaga țară. După ce a fost dat în judecată în Israel, filmul a fost interzis în 2022, Curtea Supremă israeliană calificându-l drept „defăimător”.

Mohammad Bakri a avut șase copii, dintre care trei au ales cariera de actor, printre ei aflându-se și Saleh Bakri, cunoscut pentru parcursul său profesional. Tatăl și fiul au apărut de mai multe ori împreună în distribuții de film.

Postul de radio arabo-israelian A-Shams a publicat pe rețelele sociale un mesaj de omagiu, în care l-a descris pe Bakri drept o „voce liberă”.

„Încă de la debutul său în teatru, arta nu a fost doar o distracţie pentru Mohammad Bakri, ci un instrument de creştere a gradului de conştientizare şi de confruntare”, a anunțat postul.