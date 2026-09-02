Un bărbat și o femeie și-au pierdut viața în lacul de acumulare Secu, situat în apropiere de Reșița. Pompierii din Caraș Severin (ISU) au fost chemați inițial pentru căutarea unei persoane despre care exista suspiciunea că s-ar fi înecat. Ulterior, un echipaj de scafandri a fost trimis în zonă, după ce autoritățile au luat în calcul posibilitatea ca în apă să se mai afle o persoană.

Pompierii din Caraș-Severin au intervenit la 1 septembrie, în urma unui apel la numărul unic de urgență 112. Sesizarea viza o persoană posibil înecată în lacul de acumulare Secu, aflat în apropierea municipiului Reșița.

La locul intervenției a ajuns un echipaj al Detașamentului de Pompieri Reșița, dotat cu o barcă de salvare. Salvatorii au identificat o victimă în apă, au scos-o din lac și au predat-o autorităților competente.

Operațiunea a continuat după ce Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin a solicitat sprijinul scafandrilor. Autoritățile aveau suspiciuni că în apele lacului s-ar putea afla și o altă persoană.

Echipajul de scafandri a început căutările sub apă. În timpul intervenției, salvatorii au identificat cea de-a doua victimă și au scos-o din lac.

Cele două persoane erau un bărbat și o femeie, ambii adulți.

Circumstanțele în care cele două persoane au ajuns în lac și cauzele care au dus la producerea tragediei sunt verificate de autoritățile competente.

În urmă cu o săptămână, un adolescent în vârstă de 15 ani s-a înecat în Marea Neagră. Un alt minor, în vârstă de 10 ani, a fost și el scos din apă și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre doi minori, în vârstă de 10, respectiv 15 ani, care au fost preluați de către echipajele medicale pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ulterior, la spital, unul dintre tineri, de 15 ani, a decedat”, anunțau polițiștii.