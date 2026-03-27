Doi neanderthalieni, descoperiți în aceeași peșteră siberiană, la o distanță de 10.000 de ani

O echipă de cercetători a realizat o descoperire remarcabilă într-o peșteră din Siberia: rămășițele a doi neanderthalieni care au trăit în aceeași peșteră, dar la interval de aproximativ 10.000 de ani, informează livescience.com.

O echipă de cercetători a reușit să extragă ADN dintr-un fragment de os de neanderthal descoperit în Peștera Denisova, oferind informații valoroase despre dimensiunea și izolarea grupurilor lor. Analiza genomului arată că doi neanderthalieni care au locuit aceeași peșteră, la o diferență de aproximativ 10.000 de ani, erau rude îndepărtate.

Fragmentul de os, vechi de 110.000 de ani, provenit din Munții Altai din Siberia, a permis secvențierea celui de-al patrulea genom complet de Neanderthal până în prezent, oferind perspective asupra modului în care aceste populații erau mici și izolate cu mult înainte de dispariția lor, în urmă cu circa 34.000 de ani.

Fragmentele au fost găsite în Peștera Denisova, un loc locuit intermitent timp de aproape 300.000 de ani atât de neanderthalieni, cât și de denisoveni. Într-un studiu publicat luni, 23 martie, în revista PNAS, cercetătorii au comparat genomul bărbatului neanderthalian de 110.000 de ani, denumit D17, cu alte trei genomuri neanderthaliene complete, pentru a dezvălui structura populației și dinamica acestor grupuri antice.

Cercetătorii au analizat genomul unui neanderthalian denumit D17 și l-au comparat cu cel al unei femei de Neanderthal D5, datată la aproximativ 120.000 de ani și provenind din aceeași peșteră. Deși D5 nu era strămoș direct al lui D17, studiul a arătat că ambii făceau parte din linii îndeaproape înrudite, având un strămoș comun. Această legătură genetică indică o prezență îndelungată a neanderthalienilor în regiunea Altai, au subliniat cercetătorii.

„Este probabil ca Peștera Denisova să fi fost doar o parte a unui teritoriu mai amplu, folosit periodic de populațiile de neanderthali de-a lungul timpului, mai degrabă decât un sit ocupat continuu de același grup”, a explicat Diyendo Massilani, autorul principal al studiului și profesor de genetică la Școala de Medicină Yale, pentru Live Science.

Analizele genetice au mai evidențiat că neanderthalienii din Altai trăiau în grupuri foarte mici și izolate, de aproximativ 50 de persoane sau mai puțin. Markerii genetici arată un nivel ridicat de consangvinitate: indivizii studiați prezentau secțiuni mari de ADN identic, sugerând că părinții lor erau foarte apropiați, de exemplu verișori primari.

Cercetările recente conduse de Massiliani și echipa sa arată că neanderthalienii din Altai prezentau diferențe genetice semnificative față de omologii lor europeni. Analiza genomului a relevat că indivizii Altai D17 erau mai apropiați genetic de D5 decât de neanderthalienii europeni sau de alte populații ulterioare din regiunea Altai.

Aceasta sugerează că, în decursul unei perioade relativ scurte și pe un teritoriu restrâns, grupurile de neanderthalieni din estul și vestul Eurasiei au evoluat diferit din punct de vedere genetic.

„Deși indivizii studiați au trăit la aproximativ 50.000 de ani distanță unul de celălalt, diferențele genetice dintre ei sunt comparabile cu cele observate astăzi între unele dintre cele mai distincte populații umane, precum oamenii din Africa Centrală și Papua Noua Guinee, care s-au separat în urmă cu circa 300.000 de ani”, explică Massiliani.

Potrivit cercetătorului, dimensiunea redusă și izolarea populațiilor de neanderthalieni au favorizat apariția rapidă a diferențelor genetice. În grupurile mici și izolate, modificările genetice aleatorii se pot răspândi mai repede printr-un proces numit deriva genetică, accelerând astfel diversificarea lor biologică.

Noile cercetări confirmă că neanderthalienii nu reprezentau o populație omogenă pe întreg teritoriul Eurasiei, ci erau alcătuiți dintr-un mozaic de grupuri distincte, influențate de procese demografice complexe precum migrația, divergența și extincțiile locale.

„Rezultatele noastre arată cât de diferite au putut deveni aceste grupuri”, a explicat Massilani, subliniind că aceste diferențe genetice ridicate ar fi putut împiedica capacitatea neanderthalienilor de a se adapta la schimbările de mediu.

Studiul aduce informații detaliate despre structura populațiilor de neanderthalieni. „Faptul că au fost secvențiați doi neanderthalieni provenind dintr-o zonă geografică atât de apropiată oferă o perspectivă nouă și mai detaliată asupra populației lor”, a declarat Léo Planche, genetician al populațiilor la Laboratorul Interdisciplinar pentru Științe Digitale al Universității Paris-Saclay, pentru Live Science.

El a adăugat că, odată ce sunt disponibile suficiente genomuri, cercetătorii pot trasa cu mai multă precizie structura populațiilor, subliniind că „populațiile sunt formate din grupuri de indivizi, așa că cu cât avem mai multe date, cu atât înțelegerea devine mai clară.”