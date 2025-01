Monden Dispar trei televiziuni din România. Decizia CNA a fost luată







Dispar trei televiziuni din România. CNA a analizat în şedinţa publică de astăzi situaţia televiziunilor care nu şi-au plătit amenzile mai vechi de şase luni. Departamentul juridic al instituţie a anunțat că cinci posturi de televiziune au ignorat sancțiunile primite: Global News, Melos TV, Inedit TV, Profi24 şi Linkpress TV.

CNA a anunţat în şedinţă că au plătit amenzile: Inedit TV şi Profi24. Pentru celelalte trei posturi, CNA a decis, în unanimitate, ridicarea licenţelor. Au fost închise posturile Global News, care avea şase amenzi neplătite în valoare de 80.000 de lei, Linkpress TV, cu amenzi amenzi de 20.000 de lei şi Melos TV, cu două amenzi de 50.000 de lei. Cele trei televiziuni nu făcut dovada plăţii amenzilor şi nici nu le-au contestat în instanţă.

CNA le-a sancționat aspru

Global News a fost unul dintre cele mai amendate televiziuni de către CNA pentru dezinformări despre pandemie, vaccin sau războiul din Ucraina. Postul a primit atât amenzi în bani cât şi suspendarea emisiei pentru 10 minute. Global News a fost sancționat și pentru că şi-a modificat acţionariatul fără a avea acordul CNA, potrivit , potrivit Paginademedia.

Melos TV a fost sancţionat pentru că şi-a modificat acţionariatul fără a avea acordul CNA. Televiziunea Global News era operată de societatea Artfest Consulting, al cărei asociat unic apare pe site-ul CNA Ionuţ Toboc. Postul a fost amendat în trecut pentru că şi-a modificat acţionariatul fără a avea acord de la CNA.

Au fost descoperite multe nereguli

În locul lui Toboc ar fi intrat Bîrlan Claudia Mirela, iar postul era reprezentat, în calitate de consilier juridic, de Remus Rădoi, al cărui nume a apărut şi în scandalul provocat de crimele de la Caracal. Remus Rădoi ar fi avut legătură și cu televiziunea Melos TV, care a rămas fără licenţă. Şi acest post a fost amendat pentru că şi-a modificat acţionarul fără a avea acordul CNA. La Melos TV, acţionar a intrat mama lui Remus Rădoi, Maria Rădoi.

Dintre cele trei posturi care au rămas fără licenţă, doar un singur reprezentant a dat explicații. „Nu s-au putut plăti amenzile pentru că le-am tot lăsat. Nu am făcut nici contestaţie ca să câştigăm timp, le-am tot lăsat cu gândul că le vom plăti, dar am investit în trei studiouri: unul în Bucureşti, unul în Buşteni şi unul în Oradea. Şi tot timpul am amânat plata. Am vrea să vedem dacă mai avem vreo şansă să le plătim acum, astăzi, cu acordul dumneavoastră, ca să nu rămânem fără licenţă.”

Valentin Jucan, vicepreşedintele CNA, a spus că din punct de vedere al legii audiovizuale este prea târziu să mai plătească amenzile. Reprezentanţii postului Global News au transmis CNA că nu pot intra în şedinţă pentru că „nu se află în ţară”, mai scrie Paginademedia.