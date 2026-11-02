Bucureștenii și locuitorii din Transilvania accesează cele mai mari credite ipotecare din România, cu valori medii de peste 86.000 de euro, respectiv aproape 84.000 de euro. Totodată, cumpărătorii din aceste regiuni au și unele dintre cele mai mari venituri lunare din țară, potrivit unei analize realizate de Ipotecare.ro, pe baza a peste 25.000 de cereri de finanțare procesate în primele nouă luni din 2026.

Datele arată că prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit ipotecar în București și Ilfov a ajuns la 122.062 de euro în perioada analizată. În Transilvania, unde sunt incluse județele Alba, Bistrița-Năsăud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, valoarea medie a fost de 121.619 euro.

În ceea ce privește finanțarea, Bucureștiul și județul Ilfov ocupă primul loc la nivel național, cu un credit ipotecar mediu de puțin peste 86.000 de euro. În Transilvania, suma medie împrumutată s-a apropiat de 84.000 de euro.

Acestea sunt singurele două regiuni din țară în care locuințele cumpărate prin credit au avut un preț mediu de peste 110.000 de euro, iar finanțările accesate au depășit 80.000 de euro.

Pe poziția a treia se află cumpărătorii din Banat, regiune care cuprinde județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Aici, prețul mediu al unei locuințe achiziționate prin credit a fost de aproape 108.000 de euro, în timp ce valoarea medie a împrumutului s-a apropiat de 76.000 de euro.

„Diferențele dintre principalele regiuni ale țării rezultă din dezvoltarea marilor piețe rezidențiale regionale, care este sinonimă cu prețuri mai ridicate și, implicit, credite ipotecare cu o valoare mai mare”, a declarat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Următoarele poziții sunt ocupate de cumpărătorii din Dobrogea și Oltenia. În județele Constanța și Tulcea, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit a fost de aproximativ 103.000 de euro, iar împrumutul mediu a ajuns la circa 75.000 de euro.

În Oltenia, care include județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea, locuințele achiziționate prin finanțare ipotecară au avut un preț mediu de 100.003 euro. Creditul accesat de cumpărători a fost de aproape 70.500 de euro.

La polul opus se află Muntenia, unde au fost înregistrate cele mai mici valori atât pentru prețurile locuințelor cumpărate prin credit, cât și pentru împrumuturile contractate. În județele Argeș, Brăila, Buzău, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman, prețul mediu al unei locuințe a fost puțin peste 90.000 de euro, iar creditul ipotecar mediu s-a situat la 66.005 euro.

Analiza evidențiază diferențe importante și în privința veniturilor medii lunare declarate în cererile de finanțare.

Bucureștenii se află pe primul loc, cu un venit mediu de aproape 12.000 de lei. Urmează locuitorii din Dobrogea, cu aproximativ 11.500 de lei, nivelul fiind influențat în principal de veniturile navigatorilor.

Transilvania ocupă poziția a treia, cu un venit mediu lunar de circa 10.500 de lei. În celelalte regiuni ale țării, câștigurile medii înregistrate în cererile de credit se situează între 9.000 și 10.000 de lei.

La nivel național, prețul mediu al unei locuințe cumpărate prin credit ipotecar în primele nouă luni din 2026 a fost de 105.080 de euro. Creditul mediu accesat a ajuns la aproape 75.000 de euro, iar venitul lunar mediu înregistrat în cererile de finanțare a fost de 10.183 de lei.