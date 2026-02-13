Diferență de peste 550.000 de euro în averea unui medic oftalmolog din Iași

Agenția Națională de Integritate (ANI) a anunțat că un medic oftalmolog din Iași nu poate justifica o diferență de avere de peste jumătate de milion de euro, identificată în urma unei evaluări privind veniturile realizate în perioada exercitării funcției publice.

Este vorba despre conf. univ. dr. Ion Cijevschi, fost șef al Secției clinice de oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași. Concluziile au fost făcute publice vineri, printr-un comunicat oficial al instituției.

Potrivit ANI, analiza declarațiilor de avere și a veniturilor obținute de medic și familia acestuia a indicat o diferență semnificativă între bunurile dobândite și veniturile declarate.

„Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Comisia de cercetare a averilor de pe lângă Curtea de Apel Iaşi ca urmare a constatării existenţei unei diferenţe nejustificate în cuantum de 2.515.331 lei (aproximativ 554.000 euro) între averea dobândită şi veniturile realizate de către persoana evaluată, împreună cu familia, în perioada exercitării funcţiei publice”, informează ANI vineri într-un comunicat de presă.

Sesizarea transmisă Comisiei de cercetare a averilor reprezintă etapa procedurală prin care instituțiile competente pot verifica proveniența bunurilor și pot decide eventuale măsuri legale.

Conform legislației privind controlul averilor dobândite de demnitari și funcționari publici, ANI nu stabilește sancțiuni patrimoniale directe, ci sesizează Comisia de cercetare a averilor atunci când identifică diferențe nejustificate între venituri și patrimoniu.

Această comisie, care funcționează pe lângă Curtea de Apel Iași, urmează să analizeze documentele și probele transmise de Agenția Națională de Integritate și să decidă dacă există temei pentru confiscarea unei părți din avere sau pentru alte măsuri prevăzute de lege.

Cazul se înscrie într-o serie de verificări realizate de ANI privind integritatea persoanelor care au ocupat funcții publice sau poziții de conducere în instituții de stat.

Nu este prima dată când numele medicului apare în rapoartele Agenției Naționale de Integritate. Instituția a constatat anterior o situație de incompatibilitate în cazul acestuia.

În noiembrie 2020, ANI a anunțat că Ion Cijevschi, la acea dată șef al Secției de Oftalmologie din cadrul Spitalului Clinic Căi Ferate Iași, s-a aflat în incompatibilitate timp de mai mulți ani.

Potrivit constatărilor agenției, acesta a deținut simultan funcția publică și calitatea de administrator al unei societăți comerciale.

Perioada de incompatibilitate indicată de ANI a fost între 22 noiembrie 2016 și 20 ianuarie 2020.

Astfel de situații sunt reglementate de legislația privind integritatea în exercitarea funcțiilor publice, care interzice cumularea anumitor poziții pentru a preveni conflictele de interese și utilizarea funcției publice în scop personal.

Activitatea Agenției Naționale de Integritate are ca obiectiv verificarea declarațiilor de avere și de interese depuse de persoanele care ocupă funcții publice, pentru a identifica eventuale diferențe nejustificate între venituri și bunurile deținute.

Procedura presupune analizarea documentelor financiare, a tranzacțiilor și a bunurilor declarate, precum și compararea acestora cu veniturile realizate în perioada analizată.

În situația în care apar discrepanțe semnificative, instituția poate sesiza organele competente pentru continuarea verificărilor, așa cum s-a întâmplat și în cazul medicului din Iași.