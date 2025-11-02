Dialog militar SUA-China pentru prevenirea neînțelegerilor în Marea Chinei de Sud

Statele Unite și China își intensifică cooperarea în domeniul militar pentru a preveni escaladarea neînțelegerilor în regiunea Indo-Pacific, anunță oficiali americani.

Secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, colaborează cu omologul său chinez, amiralul Dong Jun, pentru a crea sisteme de comunicare militară menite să evite conflictele neintenționate între cele două mari puteri.

Hegseth a declarat, că a discutat cu amiralul Dong joi și vineri, în marja întâlnirii miniștrilor apărării ASEAN-PLUS din Malaezia, despre importanța „păcii, stabilității și relațiilor bune” între SUA și China.

El a adăugat că relațiile dintre SUA și China „nu au fost niciodată mai bune” și că întâlnirea președintelui Donald Trump cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, joi, „a stabilit tonul pentru o pace și succes durabile între SUA și China.”

Mesajul transmis de Hegseth contrastează cu avertismentul pe care l-a făcut miniștrilor apărării ASEAN privind „pretențiile teritoriale și maritime extinse ale Chinei în Marea Chinei de Sud”, potrivit

„Trebuie să ne asigurăm că China nu încearcă să domine pe nimeni”, a adăugat oficialul american.

Hegseth a spus că el și Dong vor organiza întâlniri ulterioare pentru a detalia astfel de legături. Canalele de comunicare militară între SUA și China devin tot mai importante în contextul tensiunilor crescânde din strâmtoarea Taiwan și al provocărilor navale agresive ale Chinei împotriva navelor filipineze în apele din Marea Chinei de Sud.

Amiralul Dong a subliniat că Beijingul vede valoare în crearea acestor legături. El i-a spus lui Hegseth că SUA și China ar trebui să creeze „o relație militară bazată pe egalitate și respect, conviețuire pașnică și dezvoltare stabilă și pozitivă”, conform unui comunicat al Ministerului Apărării din China, vineri.

Rezultatele rapide sunt improbabile. SUA se confruntă de mult timp cu dificultăți în menținerea unei comunicări militare fiabile cu China, iar Beijingul a întrerupt toate dialogurile militare cu SUA după vizita în Taiwan a fostului președinte al Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, în 2022.

Administrația Biden a reușit să convingă Beijingul să reia dialogurile militare cheie până la sfârșitul anului 2024, legând oficiali militari de nivel înalt în discuții directe pe probleme de interes comun.