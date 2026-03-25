Dezvoltatorul Fortnite face concedieri în masă. Copiii s-au plictisit de joc

Epic Games va concedia peste 1.000 de angajați, după ce implicarea jucătorilor în „Fortnite” a început să scadă. Decizia vine într-un nou val de restructurări din industria jocurilor video, într-un moment în care ritmul de creștere al pieței s-a redus, iar companiile resimt presiunea incertitudinilor economice, relatează Reuters.

Anunțul a fost făcut de directorul general Tim Sweeney, într-un mesaj transmis marți angajaților. Potrivit acestuia, Epic Games urmărește să reducă cheltuielile cu aproximativ 500 de milioane de dolari, prin tăierea unor contracte, diminuarea bugetelor de marketing și eliminarea unor posturi rămase neocupate.

În explicațiile oferite personalului, șeful companiei a arătat că măsurile sunt necesare pentru menținerea stabilității financiare.

Deocamdată, compania nu a anunțat clar ce pondere din totalul angajaților va fi afectată de această nouă rundă de concedieri.

Jocuri foarte populare, precum shooterul „Fortnite”, au rezistat mai bine decât alte titluri după perioada pandemiei, într-un context în care încetinirea economică a afectat cererea pentru numeroase produse din industria gamingului. Totuși, chiar și aceste titluri încep să resimtă o scădere a implicării din partea jucătorilor. Fenomenul este vizibil mai ales în cazul jocurilor de tip „live service”, care depind de lansări frecvente de conținut nou, costisitor și capabil să mențină interesul utilizatorilor pe termen lung.

Tim Sweeney a recunoscut dificultățile întâmpinate de companie în menținerea atractivității jocului. „Am avut dificultăţi în a livra constant magia Fortnite”, a spus Sweeney, adăugând că „condiţiile pieţei sunt cele mai extreme” de la începuturile companiei, fondată în 1991. La începutul acestei luni, Epic Games a majorat și prețurile monedei virtuale folosite în „Fortnite”, motivând decizia prin creșterea costurilor de operare ale jocului.

Chiar dacă „Fortnite” a fost luna trecută jocul cu cei mai mulți utilizatori activi lunar din Statele Unite, pe platformele PlayStation și Xbox, timpul mediu petrecut de jucători în joc a înregistrat o scădere puternică. Informația a fost prezentată de Mat Piscatella, director senior în cadrul companiei de analiză Circana, și indică faptul că popularitatea unui titlu nu se traduce automat și într-un nivel constant de implicare din partea comunității.

Această tendință este importantă pentru jocurile construite în jurul interacțiunii continue cu utilizatorii, unde retenția și timpul petrecut în platformă au un rol esențial în susținerea veniturilor.

Aceasta este a doua restructurare importantă anunțată de Epic Games în ultimii trei ani. În septembrie 2023, compania a eliminat aproximativ 830 de locuri de muncă, echivalentul a circa 16% din forța sa de muncă, într-un demers orientat spre îmbunătățirea profitabilității.

Noul val de disponibilizări arată că măsurile anterioare nu au fost suficiente pentru a elimina presiunile financiare cu care se confruntă compania.

În același mesaj, Tim Sweeney a ținut să precizeze că aceste concedieri nu au legătură cu inteligența artificială, într-un context în care în industrie există îngrijorări tot mai mari că dezvoltatorii ar putea fi înlocuiți de astfel de tehnologii.

Situația de la Epic Games se înscrie într-un context mai larg, în care și alte companii din domeniul jocurilor video au recurs la reduceri de personal. În septembrie, Electronic Arts a concediat sute de angajați și a oprit dezvoltarea unui joc din seria Titanfall, potrivit relatărilor din presă.

La rândul său, Amazon a anunțat la sfârșitul anului trecut reduceri mai ample de personal, care au afectat inclusiv divizia sa de jocuri video.

Industria se confruntă și cu alte presiuni, dincolo de scăderea ritmului de creștere. Majorarea prețurilor la cipurile de memorie a adăugat costuri suplimentare, pe fondul cererii ridicate venite din partea centrelor de date pentru inteligență artificială. Această cerere reduce oferta disponibilă, împinge în sus costurile semiconductorilor și îi determină pe producătorii de console să majoreze prețurile.

Decizia Epic Games reflectă dificultățile prin care trece o industrie care, după anii de expansiune accelerați de pandemie, începe să intre într-o etapă mai complicată. Chiar și companii care dețin jocuri extrem de populare sunt obligate să reducă cheltuielile, pe fondul scăderii implicării utilizatorilor și al costurilor tot mai mari.

Pentru Epic Games, noua rundă de concedieri vine într-un moment în care „Fortnite” continuă să aibă o bază mare de jucători, dar nu mai reușește să mențină același nivel de implicare ca în trecut, într-o piață pe care compania o descrie drept cea mai dură din istoria sa.