Dezvăluirile Veronicăi Dragalin, între incompetenţă, răzbunare şi ambiţii politice

Republica Moldova. Dezvăluirile publice ale fostei şefe de la Procuratura Anticorupţie, Veronica Dragalin, sunt la unison cu acuzaţiile aduse guvernării de la Chişinău de către fruntaşii pro-ruşi ai partidelor care s-au peste noapte pro-europene. Din cauza orgoliului rănit în urma neînţelegerilor cu guvernarea de la Chişinău, soldată cu demisia „procurorului american” de la şefia Procuraturii Anticorupţie, aşa zisele dezvăluiri ale Veronicăi Dragalin vor continua să aducă apă la moara unor partide din opoziţie, în plin an electoral. Iar unul din ele, la sigur o va include pe Dragalin în lista candidaţilor pentru alegerile parlamentare programate pentru toamna viitoare.

Nu punem la îndoială veridicitatea acuzaţiilor aduse de Dragalin în adresa guvernării şi a unor foşti funcţionari publici. Dar situaţia ne aminteşte de cazul generalului Nicolae Alexei la finele anilor 90. Având susţinerea largă a preşedintelui Petru Lucinschi, generalul de poliţie Alexei a fost împuternicit să conducă lupta cu clanurile mafiotice.

Generalul declarat public război crimei organizate. Iar societatea dintre Nistru şi Prut, obosită de reglările de conturi dintre clanurile criminale din acea perioadă, l-a făcut peste noapte pe Nicolae Alexei erou naţional.

Doar că, pe lângă interesul personal al lui Lucinschi de a-l distruge pe Grigore Caramalac, mai apare încă un interes. De a-l pune la respect pe Dumitru Diacov, preşedintele Parlamentului. Iar în scurt timp, generalul Alexei prezintă de la televizor dezvăluiri despre implicarea Nataliei, fiica mai mare a lui Dumitru Diacov, în contrbanda cu ţigări peste Prut.

Urmează apoi modificarea Constituţiei. Prin care Republica Moldova devine ţară parlamentară. Iar principalul exponent al puterii ajunge Dumitru Diacov. Nicolae Alexei a fost demis din funcţie, fiind acuzat de fostul ministru Victor Catană de abuz în serviciu.

Ulterior, Nicolae Alexei a fost inclus pe a doua poziţie în lista electorală a Partidului Popular Creştin Democrat (PPCD). Partid condus de falsul unionist Iurie Roşca. Sub sloganul luptei cu corupţia, generalul Alexei a fost de fapt locomotiva PPCD-lui la alegeri.

Veronica Dragalin a fost adusă cu mare fast la şefia Procuraturii Anticorupţie de către actuala guvernare, în vara anului 2022. Deşi toţi recunoşteau, desigur fără ca să declare public, că prestaţia lui Octavian Iachimovschi la concurs a fost mai înaltă decât a lui Dragalin. Iar opoziţia, făcând referinţă la nişte scurgeri de informaţie, trâmbiţa despre aranjarea victoriei pentru Dragalin în veceu.

Numirea lui Dragalin la şefia Procuraturii Anticorupţie a adus un surplus de imagine uriaş pentru Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS). Care, în mare parte, a ajuns să deţină majoritatea parlamentară datorită promisiunilor privind reforma în jusiţie şi eradicarea corupţiei.

Veronica Dragalin a avut totul pentru a-şi desfăşura activitatea anticorupţie – susţinerea Parlamentului, a preşedintei Maia Sandu, a societăţii. A vrut modificări în legislaţie ca PA să investigheze doar cazurile de corupţie mare? Poftim!

Şi-a dorit gardă de corp, după ce s-a oţărât oleacă Bogdan Ţîrdea la dânsa? Poftim, din contul statului.

Menţionăm că pe toată perioada activităţii, Dragalin a locuit într-un apartament din hotelul regretatului Mihail Gofman. De pe strada pietonală din Chişinău.

Spre deosebire de generalul Alexei, care a reuşit să destructureze câteva clanuri periculoase, Dragalin a avut rezultate mai puţin decât modeste. Dând peste cap toatte speranţele moldovenilor că îi va scăpa de corupţie.

Mai mult, chiar a tras pe linie moartă mai multe dosare de rezonanţă pornite în perioada în care interimatul funcţiei de şef al PA era asigurat de Elena Cazacov.

Iar gafele făcute de Dragalin pe parcursul activităţii au fost trecute cu vederea. Spre deosebire de Nicolae Alexei, care s-a ales cu dosar penal pentru abuz în s blocului Alternativaerviciu.

În februarie 2024, a avut loc concursul pentru numirea în funcţie a procurorului general. Concurs câştigat de procurorul Octavian Iachimovschi. În timp ce favoritul guvernării era Ion Munteanu.

Consiliul Superior al Procurorilor a anulat atunci rezultatele concursului pe motiv că Olesea Vîrlan a apreciat cu doar 3,5 puncte, pe scara de la 1 la 10, prestaţia lui Ion Munteanu.

După ce a fost acuzată că i-a oferit un punctaj prea mic lui Munteanu, Vîrlan a depus mandatul de membru al CSP şi a părăsit şi procuratura.

Veronica Dragalin a venit atunci cu iniţiativa unui dosar penal asupra faptului pretinsei deturnări a concursului. Ca în aprilie 2024, să apară şi soluţia lui Dragalin.

Dragalin susţinea că acțiunile Olesei Vîrlan „au prejudiciat interesele publice și prin faptul că a fost afectată grav imaginea Comisiei Pre-Vetting și încrederea publică în procedura de pre-vetting pentru selecția candidaților la funcția de membri ai CSP, deoarece procedura a dat eroare – unul din membrii CSP evaluați ca fiind integru nu a dat dovadă de integritate și a încălcat anumite norme de etică.”

În urma investigației, procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a emis ordonanță de refuz în începerea urmăririi penale, cu clasarea procesului penal, din motivul că fapta nu întrunește elementele infracțiunii, dar constituie contravenția de abuz de putere. Fiind pornit pe acest fapt, în privința ex-membrului CSP, Olesea Vîrlan, un proces contravențional.

Fosta membră a CSP fiind amendată cu 1500 de lei.

Aceasta a fost prima sancţiune aplicată pentru punctajul aplicat în timpul unui concurs. Deşi au mai fost precedente când unii membri ai juriul au aplicat unor candidaţi punctaj minim. Dar atunci s-a considerat că membrii juriului au acţionat din propria convingere.

Precizăm că în cazul urmăririi penale a membrilor CSP este nevoie de acordul instituţiei.

Investigţia lui Dragalin a atins şi alţi membri ai CSP. Cum ar fi, de exemplu, Andrei Cebotari. Acesta a declarat pentru Evenimentul Zilei, că a fost supus măsurilor speciale de investigaţie la ordinul Veronicăi Dragalin.

Cebotari a mai comunicat că a fost citat anul trecut la Procuratura Anticorupţie. Însă a primit citaţiile cu mult mai târziu decât data indicată pentru a se prezenta. Iar odată Veronica Dragalin ar fi încercat să-i transmită citaţia prin intermediul unui bodyguard.

Am aflat despre măsurile speciale de investigaţie la începutul anului curent. Agenţia Servicii Publice mi-a răspuns la o interpelare că datele mele au fost accesate de către ofiţerul de investigaţii Constantin Garaz la indicaţia Veronicăi Dragalin. Am depus o plângere. A fost transmisă Centrului pentru Protecţia Datelor cu caracter Personal. De la Procuratura Generală am aflat că datele personale au fost accesate pentru a-mi trimite citaţia. Dar puteau să o trimită şi la locul de muncă”, a spus Cebotari.

Amintim că Andrei Cebotari a fost unul din cei care a ajutat-o pe Dragalin să câştige concursul pentru desemnarea candidatului la şefia Procuraturii Anticorupţie.

„Am făcut-o din intenţii nobile. Nu cunoşteam adevărul. Eram informat că a investigat cazuri de corupţie la nivel înalt. Am crezut că vine cineva ca Laura Codruța Kövesi. Ca pe urmă să fiu profund dezamăgit”, a mărturisit Cebotari pentru EvZ.

De fapt, Andrei Cebotari nu este singurul care a ajutat-o pe Veronica Dragalin să câştige concursul în vara anului 2022. Un alt „binefăcător” este Sergiu Litvinenco, care în perioada respectivă deţinea funcţia de ministru al Justiţiei.

La doar patru luni de la numirea Veronică Dragalin în funcția de șef al PA, în spațiul public a apărut mesajul următor: „Andrei (Cebotari n.r.) va merge la veceu, se va uita cât i-au dat cei patru, iar eu voi face simulări”. Era o discuție din chat-ul CSP, apărută în urma unor scurgeri din telefonul fostului ministru de Justiție, Sergiu Litvinenco. Mai multe mesaje de acolo confirmau că s-au purtat discuții despre concurs și ce trebuie de făcut ca ea să câștige.

După demisie, Veronica Dragalin l-a acuzat pe Litvinenco că, împreună cu conducerea CNA, a şantajat 40 de judecători pentru „a acționa într-un anumit fel”.

Fostul ministru a calificat declarațiile drept „minciuni sfruntate” și „insinuări” fără nicio bază reală.

I-a atacat pe mai mulți, nu doar pe mine. Nu știu cum își alege țintele. Eu când am plecat, relaţia lui Drăgălin cu guvernarea era ok. Pe urmă nu știu”, a declarat pentru Evenimentul Zilei Sergiu Litvinenco.

Amintim că Veronica Dragalin, după demisie, i-a acuzat pe preşedinta Maia Sandu şi premierul Dorin Recean că i-ar fi solicitat „lista cu procurori integri”, care urmau să treacă evaluarea externă.

Veronica Dragalin a avut o relaţie mai specială cu Centrul Naţional Anticorupţie. Una marcată de intrigi şi scandaluri.

În mai 2023, directorul CNA Iulian Rusu, prezentând în Parlament un raport privind activitățile Centrului pentru anul 2022, a vorbit despre dificultățile în colaborarea cu Procuratura Anticorupție.

La 7 iunie 2023, Veronica Dragalin a convocat o adunare, la care, pe lângă procurorii anticorupție, i-a invitat și pe ofițerii de la CNA. Şefa de la Procuratura Anticorupție le-a solicitat ofițerilor CNA să nu-i comunice șefului lor, Iulian Rusu, deoarece ședința este una secretă. Totuși, cineva i-a raportat lui Rusu și acesta s-a prezentat la ședință.

Dragalin i-ar fi cerut directorului de la CNA să părăsească sala. Iar când acesta s-a îndreptat spre ieșire, subalternii săi l-au urmat. Rămasă doar cu angajații Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin le-a spus că are informații că aceștia sunt corupți și le-a propus să-și dea demisia.

Peste două zile, în cadrul unui briefing online, Dragalin a declarat că de scurgerile de informații din interiorul PA și CNA se ocupă anume procurori și ofițeri corupți care „simt că le alunecă pământul sub picioare” și care lucrează pentru fugarii anchetați în dosare de corupție.

După aceasta, Dragalin a început să lupte pentru lichidarea CNA. În sensul comasării cu Procuratura Anticorupţie. Şi formarea unei instituţii după modelul DNA din România. La care ea să fie şefă.

În iulie 2023, deputatul PAS Igor Chiriac a propus modificarea Codului de procedură penală. Potrivit căruia PA se va ocupa doar de corupţia mare.

În octombrie 2023, Iulian Rusu a demisionat. El se regăseşte în dezvăluirile recente ale Veronicăi Dragalin.

Chiar din a doua lună, deci septembrie 2022, eu am intrat în conflict cu Sergiu Litvinenco, Iulian Rusu și Eugen Rurac. Deci, ministrul Justiției și conducerea CNA. Pentru că eu nu eram de acord cu modalitatea în care aceste persoane făceau justiție în țară. Eu vin dintr-un sistem total diferit, unde se respectă legea, unde lucrurile se fac deschis, transparent și nu prin fel de fel de metode tenebre. (…) Niciodată nu pot justifica să ajungi la un rezultat nobil prin metode/mijloace incorecte. (…) Eu cu aceste trei persoane am vorbit direct, personal, aparte. Le-am spus că eu nu am să particip în ceea ce faceți voi. Dacă știu că în continuare continuați metodele despre care eu am aflat, eu am să vă pornesc dosare penale. Am fost în conflict cu această viziune despre reforma justiției de la începutul mandatului, doar că nu a devenit public”, a declarat Dragalin în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune N 4.