Destinație de vacanță pentru ruși, din cauza războiului: Coreea de Nord

O nouă stațiune de lux construită pe litoralul estic al Coreei de Nord, Wonsan Kalma, a primit în această săptămână primul grup de turiști din Federația Rusă. Dezvoltarea complexului turistic a fost însă însoțită de critici intense din partea organizațiilor internaționale pentru drepturile omului, care acuză autoritățile nord-coreene de utilizarea muncii forțate în timpul construcției, potrivit BBC.

Proiectul a fost inaugurat oficial în luna iunie, în cadrul unei ceremonii grandioase la care a participat liderul nord-coreean Kim Jong Un. Acesta a descris stațiunea drept o „destinație turistică și culturală de clasă mondială”. Construcția amplasamentului s-a desfășurat într-un context de opacitate informațională, caracteristic pentru un stat cu un grad extrem de închidere față de exterior.

BBC Verify a analizat imagini satelitare, a obținut documente interne de planificare și a discutat cu specialiști și foști oficiali nord-coreeni pentru a evalua condițiile în care a fost dezvoltat proiectul.

Stațiunea, amplasată în orașul Wonsan – locul în care Kim Jong Un și-a petrecut o parte din copilărie – a fost concepută inițial pentru a atrage aproximativ un milion de turiști anual. Ri Jong Ho, fost oficial economic nord-coreean implicat în faza de planificare a proiectului, a declarat că obiectivul era să deschidă parțial țara, menținând totodată o zonă închisă pentru restul populației.

În 2017, înainte de începerea lucrărilor, o delegație nord-coreeană formată din oficiali și arhitecți a vizitat stațiunea Benidorm din Spania pentru a studia infrastructura turistică occidentală. Conform gazdelor spaniole, nord-coreenii au fost interesați de parcurile de distracții, hotelurile înalte și porturile de agrement.

Proiectul final, ilustrat într-o broșură oficială, cuprinde 43 de hoteluri de-a lungul plajei, pensiuni construite pe un lac artificial, campinguri, un parc acvatic și un centru de divertisment cu cinematograf, teatru și săli de fitness. Imaginile satelitare confirmă existența acestor clădiri, dar finalizarea completă a fiecărei unități nu a putut fi verificată independent.

Construcția a început la începutul anului 2018 și, potrivit companiei sud-coreene SI Analytics, aproximativ 80% din proiect fusese finalizat până la sfârșitul aceluiași an. Lucrările au stagnat ulterior, fiind reluate după o întâlnire bilaterală între Kim Jong Un și Vladimir Putin în iunie 2024, în care liderul rus și-a exprimat sprijinul pentru promovarea turismului nord-coreean în rândul cetățenilor ruși.

Însă ritmul alert de construire a fost realizat cu un preț uman ridicat, susțin organizațiile pentru drepturile omului. Națiunile Unite au semnalat că regimul nord-coreean utilizează așa-numitele „brigăzi de șoc” – formațiuni de muncă în care participanții sunt supuși la condiții dure, program de lucru prelungit și lipsa compensațiilor adecvate.

The new Wonsan Kalma Coast Tourist Area receives its first guests who are all DPRK citizens pic.twitter.com/mTHL409tJj

— KFA-UK (@Korea_Friend_UK) July 2, 2025