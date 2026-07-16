O grenadă antitanc a fost descoperită de polițiști într-o gospodărie din raionul Căușeni, Republica Moldova, în urma unor percheziții autorizate desfășurate pe baza unei informații operative, potrivit unui comunicat al Poliției.

Muniția a fost găsită într-o construcție auxiliară aparținând unui bărbat în vârstă de 57 de ani.

Descoperirea este importantă pentru că implică deținerea unui material exploziv, fapt care intră sub incidența legislației penale.

Grenada a fost ridicată în condiții de siguranță, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili proveniența și toate circumstanțele cazului.

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Republicii Moldova, oamenii legii din Căușeni au efectuat perchezițiile după ce au obținut informații operative care indicau existența unui obiect exploziv în gospodăria bărbatului.

În timpul verificărilor, polițiștii au identificat o grenadă antitanc de model RKG, ascunsă într-o anexă a proprietății. Intervenția a fost realizată cu respectarea măsurilor de siguranță, iar dispozitivul exploziv a fost ridicat fără incidente.

Conform declarațiilor preliminare oferite de proprietar, grenada ar fi fost păstrată încă din perioada războiului. Deocamdată, această afirmație urmează să fie verificată de anchetatori în cadrul investigației.

Grenada a fost transmisă specialiștilor pentru efectuarea unei expertize tehnice. Aceasta va stabili starea materialului exploziv, dacă dispozitivul era încă funcțional și alte elemente relevante pentru anchetă.

Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica modul în care muniția a ajuns în posesia bărbatului și dacă au fost încălcate prevederile legale privind deținerea armelor și materialelor explozive.

În funcție de concluziile anchetei și ale expertizei, autoritățile vor decide măsurile care se impun în acest caz.

În comunicatul transmis, Poliția Republicii Moldova atrage atenția că deținerea ilegală a armelor, munițiilor și materialelor explozive reprezintă o infracțiune și este sancționată conform legislației în vigoare.

Totodată, autoritățile recomandă cetățenilor să nu manipuleze obiectele suspecte pe care le descoperă accidental. În astfel de situații, cea mai sigură măsură este apelarea imediată a Serviciului 112, pentru ca echipele specializate să poată interveni în condiții de siguranță.

Astfel de descoperiri apar periodic în Republica Moldova și în alte state din regiune, unde muniții rămase din conflicte armate sunt găsite în gospodării, pe terenuri agricole sau în zone împădurite. Specialiștii avertizează că aceste obiecte pot rămâne periculoase chiar și după zeci de ani, motiv pentru care orice intervenție trebuie realizată exclusiv de personal autorizat.