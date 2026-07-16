Noi atacuri asupra Republicii Moldova de la Moscova

Ministerul rus al Afacerilor Externe le recomandă cetățenilor Federației Ruse să manifeste prudență în privința deplasărilor în Republica Moldova, susținând că statul vecin „nu mai este o țară sigură pentru călătorii”. Declarația a fost făcută miercuri de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, în cadrul briefingului săptămânal de presă, pe fondul tensiunilor diplomatice dintre Moscova și Chișinău.

Oficialul rus a afirmat că unul dintre motivele nemulțumirii Moscovei îl reprezintă tratamentul la care ar fi supuși cetățenii ruși pe aeroportul internațional din Chișinău.

„Un alt factor de iritare care agită opinia publică din Moldova este situaţia cetăţenilor ruşi care încearcă să intre sau să iasă din această ţară. La aeroportul din Chişinău, aceştia sunt adesea supuşi, literalmente, unor abuzuri din partea autorităţilor de frontieră”, a spus Maria Zaharova.

Potrivit acesteia, cetățenii ruși ar fi supuși unor verificări excesive la intrarea în Republica Moldova.

„Acest lucru se manifestă prin controale şi percheziţii nejustificate care durează ore întregi”, a arătat ea.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a susținut și că autoritățile moldovene ar iniția proceduri penale fără temei împotriva unor cetățeni ruși.

„Sub pretexte inventate, se deschid dosare penale împotriva lor”, a susţinut purtătoarea de cuvânt, înainte de a conchide: „Moldova a încetat să mai fie o ţară sigură pentru călătorii şi îi îndemnăm pe cetăţenii noştri să ţină cont de acest lucru”, a subliniat ea.

Declarațiile vin la aproape o lună după un incident diplomatic în urma căruia ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusă, Lilian Darii, a fost convocat la Ministerul rus de Externe. Diplomației moldovene i-a fost înmânată atunci o notă de protest, după ce, potrivit Moscovei, mai mulți curieri diplomatici ruși nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova și au fost opriți pe aeroportul din Chișinău.

Episodul s-a produs la scurt timp după ce Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a anunțat reținerea unui cetățean al Federației Ruse, identificat ca ofițer al Serviciului Federal de Securitate (FSB). Acesta este acuzat că ar fi colectat informații privind regiunea transnistreană și Zona de Securitate și a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.

În cadrul briefingului de miercuri, Maria Zaharova a dedicat din nou o secțiune specială Republicii Moldova, criticând conducerea de la Chișinău. Oficialul rus a formulat acuzații privind corupția și a reluat narativul promovat în mod constant de Kremlin, potrivit căruia Republica Moldova ar fi transformată într-o platformă prin care Uniunea Europeană și NATO urmăresc să afecteze interesele Federației Ruse.