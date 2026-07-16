Cât au vorbit între ei oamenii din Republica Moldova și România

Utilizatorii de telefonie mobilă din România și Republica Moldova au înregistrat în 2025 peste 7 milioane de zile de roaming bilateral, cu 66% mai multe decât în 2022, primul an în care a fost aplicat Acordul privind reducerea tarifelor pentru serviciile de roaming internațional și apelurile dintre cele două state, potrivit unui raport publicat joi de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM).

Documentul a fost realizat în colaborare cu Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații din Republica Moldova (ARCOM) și analizează evoluția relațiilor bilaterale în domeniul comunicațiilor electronice pe parcursul anului 2025.

Potrivit datelor prezentate, 14% dintre utilizatorii din Republica Moldova au folosit servicii de roaming în România, în timp ce 1,4% dintre utilizatorii din România au utilizat roaming în Republica Moldova.

„Acordul, intrat în cel de-al patrulea an de aplicare, confirmă consolidarea beneficiilor pentru utilizatorii din cele două ţări. Numărul utilizatorilor a crescut cu 14%, iar traficul de internet mobil a înregistrat noi creşteri semnificative, fiind anticipate evoluţii spectaculoase pe fondul îmbunătăţirii condiţiilor tarifare şi al integrării Republicii Moldova în regimul „Roaming ca Acasă” al Uniunii Europene, începând cu 1 ianuarie 2026”, se arată într-un comunicat al ANCOM.

Instituția precizează că evoluția reflectă intensificarea mobilității cetățenilor și apropierea piețelor de comunicații electronice din cele două țări.

Cel mai important motor al creșterii a fost utilizarea internetului mobil. În 2025, traficul de date realizat de utilizatorii din Republica Moldova aflați în roaming în România a crescut cu 33%, în timp ce traficul efectuat de utilizatorii români aflați în Republica Moldova a avansat cu 68%.

Potrivit ANCOM, dezvoltarea roamingului bilateral a fost susținută atât de majorarea cu 14% a numărului de utilizatori care au folosit aceste servicii în statul vecin, cât și de consumul tot mai ridicat de internet mobil, pe fondul reducerii continue a tarifelor și al apropierii intrării Republicii Moldova în sistemul european „Roaming ca Acasă”.

În prezent, utilizatorii din cele două state beneficiază de servicii de voce, SMS și internet mobil la aceleași tarife practicate în țara de origine, în limitele politicii de utilizare rezonabilă.

Acordul privind reducerea tarifelor de roaming și a apelurilor internaționale dintre România și Republica Moldova a fost semnat de guvernele celor două state la 11 februarie 2022.

ANCOM și ARCOM arată că măsurile implementate în perioada 2022–2025 au contribuit la diminuarea treptată a costurilor pentru utilizatori și au pregătit integrarea Republicii Moldova în regimul „Roaming ca Acasă” al Uniunii Europene, care va deveni aplicabil începând cu 1 ianuarie 2026.