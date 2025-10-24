Descinderi la ANPC. Ministrul Economiei a semnalat nereguli grave

Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declanșat un control de amploare la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului (ANPC), acuzând practici selective și ilegale care ar fi dus la un prejudiciu de 15,6 milioane de lei la bugetul de stat. Verificările vizează modul în care instituția gestionează controalele și aplicarea sancțiunilor.

„La ANPC am observat un trend: sunt comisari care merg în control, emit procese-verbale de amendă, dar nu le înregistrează nicăieri, astfel încât statul român să poată merge pentru a recupera acei bani în cazul care nu-i plăteşti” a declarat ministrul.

Situația s-a înrăutățit în primele luni ale anului 2025. unde numărul proceselor-verbale neînregistrate a crescut de la 205 la 533, iar amenzile plătite parțial au scăzut de la 1.413 la 636. În plus, tot mai multe amenzi au fost anulate arbitrar, ceea ce a generat o pierdere de 15,6 milioane de lei pentru stat, potrivit ministrului.

Miruță a dispus Corpul de Control al Ministerului Economiei să efectueze un control amănunțit la ANPC pentru a identifica persoanele responsabile de anularea amenzilor. Ministrul a precizat că aceste nereguli par a fi rezultatul unui sistem intenționat, care face dificilă urmărirea trasabilității amenzilor emise.

Miruță a declarat că aproape 16 milioane de lei au fost pierduți într-o perioadă în care Guvernul se străduiește să adune mai mulți bani și să explice oamenilor de ce au fost necesare unele creșteri de taxe.