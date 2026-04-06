Deputatul AUR Tiberiu Boșutar, trimis în judecatată pentru declarații la instigare publică

Deputatul AUR Tiberiu Boșutar, ales în județul Bistrița-Năsăud, a fost trimis în judecată pentru instigare publică, după ce, în decembrie 2024, a făcut declarații prin care încuraja acțiuni violente împotriva clădirilor instituțiilor publice. Incidentul s-a petrecut înainte ca Boșutar să își preia oficial mandatul de parlamentar, potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit anchetatorilor, pe 7 decembrie 2024, în jurul orei 13:00, Boșutar s-a aflat pe strada Gării din municipiul Bistrița, în fața Instituției Prefectului și a Biroului Electoral Județean.

În cadrul unei transmisiuni live pe o rețea de socializare, mesajul său a fost urmărit de aproximativ 84.800 de persoane. În acel moment, parlamentarul a făcut declarația: „Bă, ar trebui să aruncăm în aer clădirile astea”, îndemnând publicul la acțiuni violente împotriva clădirilor administrative.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a precizat că astfel de mesaje au generat un climat tensionat și au afectat ordinea și liniștea publică. În rechizitoriu, procurorii au spus că dreptul la libera exprimare nu este unul absolut și poate fi restrâns atunci când există riscul să fie săvârșite infracțiuni.

Este acuzat de instigare la violență

Aceștia au arătat că instigarea la violență poate constitui o situație de excepție în care libertatea de exprimare este limitată în scopul prevenirii unor fapte penale.

Rechizitoriul întocmit de procurori a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanța competentă să judece cazul în primă instanță. Deputatul Boșutar a fost trimis în judecată în stare de libertate, iar acuzația adusă se referă la instigare publică, faptă prevăzută și sancționată de Codul Penal.

Ce spun procurorii

Potrivit procurorilor, ordinea publică a fost afectată nu doar prin mesajul transmis, ci și prin potențialul acestuia de a provoca revolte sau acțiuni ilegale. Contextul politic al momentului – anularea alegerilor prezidențiale – a amplificat tensiunile, atrăgând atenția autorităților asupra necesității de a preveni escaladarea violenței în spațiul public.

