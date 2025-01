Monden „Den of Thieves 2: Pantera” domină sălile de cinema







Până acum, box office-ul nu pare să fie afectat dramatic, în ciuda incendiilor istorice care devastează regiunea. Cu toate acestea, „Better Man” a eșuat pe măsură ce s-a extins la nivel național.

„Den of Thieves 2: Pantera” a dominat box office-ul intern

Într-o victorie pentru Gerard Butler și Lionsgate, filmul de tip heist „Den of Thieves 2: Pantera” a dominat box office-ul intern cu o deschidere de 15,5 milioane de dolari, mai bună decât se aștepta, în al doilea weekend complet din 2025.

Filmul produs de Tucker Tooley, marchează prima dată după luni de zile, locul 1. În alte vești bune, continuarea a avut un succes similar cu primul „Den of Thieves”, lansat de STX în 2018.

Box office-ul nu a fost influențat dramatic de incendiile din LA

Până acum, mersul la cinema nu pare să fie afectat dramatic în zona metropolitană Los Angeles, în ciuda incendiilor istorice care devastează regiunea (L.A. este cea mai mare piață din țară), conform surselor de distribuție ale studiourilor care monitorizează situația.

Ei spun că vor avea o imagine mai completă mai târziu duminică sau luni dimineață. Și, deși a existat o încetinire în unele locuri — inclusiv la AMC Universal Citywalk și AMC Americana Glendale — cinematografele din L.A. au continuat să conducă lista celor mai profitabile teatre ale weekendului, sau cel puțin până sâmbătă. În ceea ce privește cinematografele închise, doar patru săli mai mici erau închise vineri; majoritatea din zona Altadena-Pasadena.

„Better Man” marele eșec din box-officce

Regizorul producției „Den of Thieves 2” vorbește despre numeroasele obstacole ale sequel-ului și despre o potențială trilogie: "Este deja propusă"

În ceea ce privește filmele individuale, marele eșec al weekendului a fost biografia lui Robbie Williams, „Better Man”. Filmul britanic, distribuit de Paramount, a câștigat doar 1,1 milioane de dolari după ce s-a extins de la șase la 1.291 de locații, după ce a fost lansat în câteva cinematografe de Crăciun.

Filmul, scump și finanțat independent — a costat peste 100 de milioane de dolari pentru a fi produs — a primit recenzii puternice și scoruri mari de la public, însă nu rezonează pe o scară mai largă după ce a ales să-l prezinte pe starul pop britanic ca o maimuță generată de computer.

„The Brutalist”, încasări semnificative după ce s-a extins în 68 de locații

La celălalt capăt al spectrului, câștigătorul de top al Globurilor de Aur, „The Brutalist”, a prosperat pe măsură ce s-a extins în 68 de locații, încasând 1,4 milioane de dolari pentru o medie uimitoare de 20.408 dolari pe sală.

Filmul a venit pe locul 11, imediat după concurentul pentru premii al Roadside Attractions, The Last Showgirl, care a câștigat 1,5 milioane de dolari după ce s-a deschis oficial în 870 de locații, după o proiecție de calificare pentru premii în decembrie. Filmul, regizat de Gia Coppola, îi are în rolurile principale pe Pamela Anderson.

„Mufasa: Regele Leu” a rămas pe locul doi în box-office

Revenind pe primul loc în clasament, „Mufasa: Regele Leu” de la Disney a rămas pe locul doi cu 13,2 milioane de dolari, în timp ce filmul a depășit pragul de 540 de milioane de dolari la nivel global.

Studioul a ocupat și locul cinci cu Moana 2, care a câștigat încă 6,5 milioane de dolari pe plan intern, pregătindu-se să se alăture clubului miliardului de dolari la nivel global.

Filmul de animație de succes a încheiat duminică cu o estimare de 989,8 milioane de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial.

„Sonic the Hedgehog 3” ocupă locul trei

„Sonic the Hedgehog 3” de la Paramount a sărbătorit, de asemenea, un moment important, depășind pragul de 200 de milioane de dolari pe plan intern și 394 de milioane de dolari la nivel global (suma sa internațională este de 180,3 milioane de dolari).

Filmul s-a clasat pe locul trei în America de Nord cu 11 milioane de dolari, urmat de 6,8 milioane de dolari pentru filmul vampir „Nosferatu” al Focus Features, care acum are un total național de 81,8 milioane de dolari și 53,9 milioane de dolari internațional, pentru un total global de 135,8 milioane de dolari.

Favoritul la premii al Searchlight, „A Complete Unknown”, a ajuns pe locul șase cu 5 milioane de dolari, după ce a depășit pragul de 50 de milioane de dolari pe plan intern, obținând cele mai importante nominalizări la SAG în săptămâna trecută, potrivit hollywoodreporter.com.

Filmul biografic despre Bob Dylan, cu Timothée Chalamet în rolul principal, a primit patru nominalizări, fiind al doilea cel mai bine clasat film, după musicalul de succes al Universal, Wicked, care a încheiat duminică cu aproape 700 de milioane de dolari în vânzări de bilete la nivel global.