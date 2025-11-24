Demiteri la vârful IDF pentru greșelile din timpul atacului teroriștilor Hamas de pe 7 octombrie 2023

Șeful Statului Major al Forțelor de Apărare, general-locotenent Eyal Zamir, a anunțat duminică seara demiterea mai multor ofițeri superiori pentru rolul lor în eșecurile din 7 octombrie 2023, potrivit Times of Israel. Se asemenea, Zamir i-a criticat și pe actualii șefi ai serviciilor de informații, forțelor aeriene și marinei, dar aceștia își vor păstra funcțiile.

Generalul Zamir i-a convocat pe ofițerii superiori la întâlniri în cursul zilei de dumincă, după ce a promis luna aceasta că va lua „decizii personale” cu privire la comandanți, pe baza constatărilor unei anchete efectuate de un grup extern de experți. Ofițerii de rang inferior au fost convocați de adjunctul șefului Statului Major al Forțelor de Apărare, general-maior Tamir Yadai.

Majoritatea comandanților care urmau să fie demiși demisionaseră deja din Forțele de Apărare, ceea ce face ca mișcările lui Zamir să fie în mare măsură simbolice. Ofițerii destituiți vor continua să își îndeplinească funcțiile până la sfârșitul mandatelor lor, în unele cazuri fiind așteptat să dureze încă câțiva ani.

„Nu este ușor să iei decizii care au impact asupra oamenilor pe care îi prețuiesc și care și-au dedicat viața securității statului, oameni alături de care am luptat timp de decenii. Alături de aceasta, în fața ochilor mei stă obligația de a trasa o linie clară pentru responsabilitatea de comandă. Aceasta nu este o responsabilitate pe care alegem să ne-o asumăm, ci una pe care o purtăm în virtutea faptului că suntem comandanți în IDF”, a declarat generalul

„Dacă nu vom perfecționa sensul responsabilității, încrederea în sistem se va eroda, iar această încredere este fundamentul capacității noastre de a lupta, de a câștiga și de a apăra Statul Israel”, a adăugat Eyal Zamir.

El a mai spus că ofițerii care au fost demiși sau condamnați „sunt printre cei mai buni comandanți ai noștri”.

„Toți și-au dedicat cea mai mare parte a vieții IDF și Statului Israel. Marea majoritate a lor au avut un rol direct în succesele operaționale pe care IDF le-a obținut în ultimii doi ani”, a spus el.

Printre cei sancționați, fostul șef al Direcției de Informații Militare, generalul-maior (în rezervă) Aharon Haliva - care și-a anunțat demisia în aprilie 2024, înainte de a fi înlocuit în august același an - va fi demis din serviciul de rezervă și nu va mai servi în IDF.

Fostul șef al Direcției Operațiuni, generalul-maior Oded Basiuk — care a demisionat din armată după încheierea mandatului său în iulie — va fi, de asemenea, demis din serviciul în rezervă și nu va mai servi în IDF.

De asemenea, fostul șef al Comandamentului Sudic, generalul-maior Yaron Finkelman — care și-a anunțat demisia în ianuarie, înainte de a fi înlocuit în martie — va fi eliberat din rezervă și nu va mai servi în IDF.

Actualul șef al Direcției de Informații, generalul-maior Shlomi Binder, care pe 7 octombrie a ocupat funcția de șef al Diviziei Operațiuni, a fost oficial mustrat, dar va continua să ocupe această funcție până la sfârșitul mandatului său de patru ani, în 2028 - după care va demisiona din armată, la cererea sa.

Actualul șef al Forțelor Aeriene Israeliene, generalul-maior Tomer Bar, va fi mustrat pentru eșecul forțelor aeriene de a se apăra împotriva dronelor și parapantelor teroriștilor Hamas pe 7 octombrie. Cu toate acestea, el va continua să ocupe această funcție până la sfârșitul mandatului său, în aprilie 2026.

Viceamiralul David Sa’ar Salama, șeful Marinei Israeliene, va fi criticat pentru eșecul Marinei de a se apăra împotriva atacului maritim al Hamas din 7 octombrie. Dar și el va continua să ocupe această funcție până la sfârșitul mandatului său în lunile următoare.

Generalul de brigadă „Gimmel”, care a condus Divizia Operațională a Direcției de Informații Militare pe 7 octombrie și care a trecut ulterior la o altă funcție, va fi demis din IDF.

Fostul comandant al Unității 8200 de informații radio, generalul de brigadă (rezerv.) Yossi Sariel — care și-a anunțat demisia în septembrie 2024 și a fost înlocuit la scurt timp după aceea — va fi demis din serviciul de rezervă și nu va mai servi în IDF.

Fostul comandant al Diviziei Gaza, generalul de brigadă (rezerv.) Avi Rosenfeld — care și-a anunțat demisia în iunie 2024, înainte de a fi înlocuit în septembrie același an — va fi demis din serviciul de rezervă și nu va mai servi în IDF.

Fostul șef al serviciilor secrete ale Comandamentului Sudic, colonelul (în rezervă) Ariel Lubovski — care a fost demis din funcție în martie 2024 pentru că a avut o relație ilicită, dar consensuală, cu un ofițer subordonat, înainte de a fi numit reprezentant al IDF în Direcția Națională Cibernetică, poziție pe care a ocupat-o timp de luni de zile — va fi demis din serviciul de rezervă și nu va mai servi în IDF.

Colonelul (în rezervă) Haim Cohen, comandantul Brigăzii de Nord a Diviziei Gaza în timpul atacului din 7 octombrie — care și-a anunțat demisia în martie, înainte de a fi înlocuit în aprilie — va fi demis din serviciul de rezervă și nu va mai servi în IDF.

Locotenent-colonelul „Alef”, ofițerul de informații al Diviziei Gaza în timpul și înainte de 7 octombrie - care a trecut la un alt rol în cadrul Direcției de Informații Militare la începutul anului 2025 - va fi demis din IDF.

Zamir a decis, de asemenea, că nu există nicio problemă cu promovarea a trei ofițeri superiori: generalul de brigadă Eliad Moati, generalul de brigadă Manor Yanai și colonelul Ephraim Avni, după ce ministrul Apărării, Israel Katz, a decis să amâne numirile lor planificate, din cauza presupusei lor implicări în eșecurile din 7 octombrie.

Moati este un fost comandant al Corpului de Apărare a Frontierei, o unitate responsabilă de soldații de supraveghere ai IDF, dar a intrat în funcție abia cu o săptămână înainte de masacru. Yanai este șeful de stat major la Comandamentul Sudic, dar rolul său este în mare parte administrativ. Avni a fost șef de operațiuni la Comandamentul Sudic pe în timpul masacrului de pe 7 octombrie.

Un ofițer proeminent nu a fost convocat duminică de Zamir - generalul-maior Eliezer Toledano, care a fost șeful Comandamentului Sudic până în iulie 2023, iar înainte de aceasta a fost comandantul Diviziei Gaza.

Majoritatea ofițerilor s-au întâlnit personal cu Zamir pentru a li se aduce la cunoștință decizia. Haliva și Sariel nu au făcut-o din cauza unor probleme de program.

Duminică seara, Zamir a declarat că IDF este „angajată într-o anchetă amănunțită, profesionistă și aprofundată a tot ceea ce s-a întâmplat în acea zi teribilă”.

„În baza acestui angajament, am întreprins o serie de pași pentru a avansa ancheta, inclusiv înființarea unei echipe independente de examinare a anchetelor și a calității acestora”, a spus el.

„Concluziile mele prezintă o imagine fără echivoc: IDF a eșuat în misiunea sa principală din 7 octombrie - de a proteja cetățenii Statului Israel”, a continuat Zamir.

„Acesta este un eșec sever, răsunător și sistemic, care se referă la deciziile și conduita de dinainte și din timpul evenimentului. Lecțiile acelei zile sunt numeroase și importante și trebuie să servească drept busolă pentru viitorul spre care intenționez să conduc armata”, a spus el.

„În consecință, am decis, după o analiză atentă, să iau decizii personale cu privire la anumiți oficiali care au servit pe 7 octombrie. Această decizie este complexă și derivă din responsabilitatea mea de a echilibra considerațiile sistemice și de comandă cu nevoile IDF într-o perioadă volatilă, cu amenințări pe toate fronturile”, a spus Zamir.

„Voi continua să conduc IDF în lumina adevărului, din responsabilitate și devotament față de misiune”, a adăugat Zamir.

Investigațiile inițiale ale IDF din 7 octombrie au fost conduse de fostul șef de stat major, Herzi Halevi. Într-una dintre primele sale decizii la preluarea funcției de șef de stat major în martie, Zamir a numit o comisie externă pentru a examina aceste anchete.

După ce comisia de foști ofițeri militari superiori a stabilit săptămâna trecută că majoritatea investigațiilor de nivel înalt ale armatei privind eșecurile sale au fost fie inadecvate, fie inacceptabile, Zamir a declarat că, deși armata este pe deplin responsabilă pentru eșecurile din 7 octombrie, pentru a ajunge la concluzii complete, trebuie înființată o comisie de anchetă „externă”.

Zamir a evitat în mod special să solicite o comisie de anchetă de stat, căreia guvernul i se opune, în ciuda sondajelor care arată în mod constant că o majoritate covârșitoare a publicului o susține.

Săptămâna trecută, guvernul a votat pentru lansarea propriei anchete, despre care criticii susțin că va încerca să ascundă responsabilitatea guvernului, argumentând că cei care erau la putere pe 7 octombrie nu ar trebui să controleze comitetul care investighează atacul.