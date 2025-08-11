Monden Delia, aspru criticată după Untold: Nu mai are voce, a îmbătrânit







Delia a fost una dintre atracțiile cele mai așteptate ale festivalului Untold 2025, însă prestația sa a fost intens comentată și, în multe cazuri, criticată de către fani pe rețelele sociale.

După ce a urcat pe scenă, interpretarea și imaginea artistei au fost subiectul unui val de comentarii negative, care au acoperit de la felul în care era îmbrăcată până la critici dure legate de vocea ei sau chiar acuzații controversate legate de presupuse orientări sataniste.

Printre cele mai frecvente reproșuri aduse Deliei s-au numărat observațiile privind ținuta sa vestimentară. „E din ce în ce mai ciudată, zici că are un sac pe ea”, a scris un internaut, exprimând nemulțumirea față de alegerile stilistice ale cântăreței. Alt comentariu acid a fost: „Rochița de la Șoșoacă?”, o aluzie la un outfit controversat purtat anterior, ce a stârnit dezbateri aprinse pe TikTok.

Pe lângă ținută, artista a fost criticată și pentru calitatea vocii sale. „Nu mai are voce, se măscărește să ascundă ce a pierdut. Niciodată nu va fi la nivelul Andrei”, a fost un mesaj care a circulat intens pe platformele de socializare.

Critici similare au mai apărut și după alte concerte sau apariții TV ale artistei, unde unii fani au observat că interpretările ei nu mai sunt la fel de puternice sau clare ca în trecut.

Totodată, pe fundalul unor zvonuri mai puțin plăcute, Delia a fost acuzată de unii internauți că ar avea o „orientare satanistă”, o acuzație ce se leagă mai degrabă de imagini sau mesaje considerate obscure din cadrul spectacolelor sale, decât de vreun fapt concret.

Reacțiile negative față de Delia nu sunt însă ceva nou. De-a lungul anilor, artista a mai fost criticată pentru ținutele sale excentrice sau ieșite din tipar. De exemplu, în 2019, la un alt festival important, a fost criticată pentru o rochie foarte scurtă și strânsă, care a atras comentarii acide despre „moda exagerată” sau „spectacolul mai mult pentru șoc”.

De asemenea, unele apariții TV au generat controverse datorită machiajului sau accesoriilor neconvenționale, care nu au fost pe placul tuturor fanilor.

Mai mulți internauți au adus în discuție și vârsta artistei, subliniind că „a îmbătrânit” și că nu mai are aceeași energie sau prospețime. „Ce a îmbătrânit Delia”, a scris un comentator pe TikTok, în timp ce alții au remarcat schimbări vizibile în stilul și atitudinea ei, pe care le-au perceput ca semne ale trecerii timpului.

Pe de altă parte, există și susținători care îi iau apărarea, spunând că toate aceste critici sunt nedrepte și că artista continuă să muncească și să se reinventeze în mod constant. Ei consideră că fiecare artist are dreptul la propria imagine și că gusturile vestimentare sau stilul vocal pot evolua odată cu timpul.

Însă, indiferent de păreri, prestația Deliei la Untold a devenit un subiect de dezbatere aprinsă în online, reflectând modul în care publicul contemporan este tot mai exigent, dar și rapid în a judeca personalitățile publice.

Deși artista nu a răspuns public acestor atacuri în mod direct, tensiunea creată în jurul numelui său continuă să fie vizibilă pe rețelele sociale.