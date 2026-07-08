Europa se pregătește intens pentru cele mai sumbre scenarii militare. Guvernul olandez elaborează un proiect de lege fără precedent care îi va permite ca, în situații de urgență extremă sau război, să oblige un grup select de companii private să fabrice produse destinate exclusiv Forțelor Armate.

Mai mult, executivul de la Haga va avea dreptul legal de a rechiziționa stocurile acestor firme pentru a garanta aprovizionarea militară, transmite agenția de presă EFE.

Ministrul olandez al Economiei, Heleen Herbert, a trimis deja documentul către Consiliul de Stat — cel mai înalt organ consultativ al guvernului — pentru avizare, înainte ca inițiativa să își înceapă parcursul în Parlament.

Noua legislație este concepută pentru a strânge controlul executivului asupra capacității de producție a industriei naționale de apărare. De asemenea, mecanismul va permite o mai bună monitorizare a lanțurilor de aprovizionare și va oferi statului pârghiile necesare pentru a interveni direct în stocurile companiilor strategice.

Totuși, ministrul Heleen Herbert a ținut să precizeze că aceste măsuri drastice vor avea un caracter strict excepțional. Ele vor fi activate doar în momente critice, când cooperarea voluntară din partea mediului de afaceri nu va fi suficientă.

„În cazul în care apare o situație de război, această lege oferă posibilitatea desemnării anumitor companii olandeze pentru producție”, a explicat oficialul olandez pentru ziarul AD.

Reprezentanții guvernului de la Haga au subliniat că măsura nu va declanșa un val de naționalizări în masă, ci va afecta un număr extrem de restrâns de firme, mai exact cele „care pot fi numărate pe degetele a două mâini”.

Companiile vizate au fost deja informate cu privire la planurile strategice ale statului, existând acorduri prealabile care includ și compensații financiare guvernamentale. Din motive stricte de securitate națională, lista oficială a acestor entități economice va rămâne secretă și va putea fi modificată în timp.

Interesant este că legea nu se limitează doar la producătorii clasici de armament și muniție. Executivul va putea mobiliza și firme care produc bunuri civile ce pot fi adaptate rapid nevoilor armatei. Herbert a oferit ca exemplu fabricile de materiale sanitare, care ar putea fi obligate instant să livreze exclusiv bandaje și echipamente medicale pentru tratarea soldaților răniți pe front.

Noua reglementare se va aplica exclusiv companiilor naționale. Firmele străine nu vor fi afectate, deși o parte semnificativă din sistemele de armament și munițiile folosite de armata olandeză provin din import.

Pe lângă componenta de control, proiectul aduce și un beneficiu pentru companiile din sectorul de apărare: crearea unui „sigiliu oficial”. Acest certificat va atesta că firmele au trecut toate verificările de securitate și au un management transparent, facilitându-le accesul la contracte internaționale uriașe.

Această inițiativă radicală face parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a capacităților de apărare, accelerat în Olanda și în restul Europei după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Deși ministrul Herbert consideră prioritară adoptarea rapidă a legii, din cauza barierelor și garanțiilor juridice obligatorii, este de așteptat ca actul normativ să intre în vigoare abia începând cu anul 2027.