Decizie definitivă la București. Alexandru Bălan rămâne după gratii în dosarul privind transmiterea informațiilor secrete

Decizie definitivă la București. Alexandru Bălan rămâne după gratii în dosarul privind transmiterea informațiilor secrete
Republica Moldova. Fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Bălan, cercetat pentru presupusa transmitere de informații clasificate către serviciile speciale din Belarus, va rămâne în arest preventiv. Înalta Curte de Casație și Justiție de la București a respins contestația depusă de acesta împotriva prelungirii măsurii preventive, menținând detenția până la data de 27 februarie.

Decizia a fost pronunțată miercuri și confirmă hotărârea emisă anterior de Curtea de Apel București. Potrivit soluției instanței supreme, contestația formulată de Alexandru Bălan a fost respinsă ca nefondată.

„Respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de inculpatul Bălan Alexandru împotriva încheierii din data de 29 ianuarie 2026 pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia I Penală, în dosarul nr. 438/2/2026 (331/2026)”, este soluţia dată, miercuri, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie”.

Totodată, Înalta Curte l-a obligat pe fostul oficial să achite 300 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. În același timp, onorariul parțial în valoare de 100 de lei, aferent avocatului desemnat din oficiu, va fi suportat din fondurile Ministerului Justiției.

Reținut la Timișoara și acuzat de trădare în formă continuată

Alexandru Bălan, care deține cetățenie moldovenească și română, a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara. Ulterior, acesta a fost pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmiterea de informații secrete de stat, în formă continuată.

Dosarul este instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, investigația fiind deschisă încă din anul 2024. Procurorii susțin că fostul oficial ar fi divulgat neautorizat informații clasificate obținute în perioada în care ocupa funcții de conducere în cadrul SIS.

Ancheta, desfășurată cu implicarea mai multor servicii de informații europene

Reținerea fostului demnitar a avut loc în urma unei operațiuni coordonate de Serviciul Român de Informații, desfășurată sub egida EUROJUST. Investigația a fost realizată în cooperare cu servicii de informații din mai multe state europene, inclusiv Cehia, Polonia și Ungaria.

În etapa finală a anchetei, autoritățile române au beneficiat și de sprijinul Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, ceea ce evidențiază dimensiunea internațională și complexitatea cazului.

Suspiciuni privind întâlniri cu ofițeri ai KGB Belarus

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2024–2025, Alexandru Bălan ar fi avut două întâlniri la Budapesta cu reprezentanți ai serviciului de securitate din Belarus, cunoscut drept KGB. Există suspiciuni că întrevederile ar fi vizat transmiterea de instrucțiuni operative, dar și efectuarea unor plăți pentru serviciile oferite.

Procurorii consideră că aceste acțiuni ar fi pus în pericol securitatea unor informații sensibile, inclusiv date ce ar fi vizat cooperarea regională și relațiile cu România.

Parcurs profesional în structurile contrainformațiilor

Alexandru Bălan este absolvent al Academiei de Studii Economice din Chișinău, pe care a finalizat-o în anul 2000. Ulterior, a fost angajat în cadrul Serviciului de Informații și Securitate, unde a ocupat mai multe funcții, inclusiv cea de șef al contrainformațiilor.

În anul 2016, acesta a fost promovat în funcția de director adjunct al instituției, poziție care i-a oferit acces la informații clasificate și la dosare strategice legate de securitatea națională.

Controverse legate de activitatea din trecut

În anul 2012, Alexandru Bălan a fost decorat cu medalia „Meritul Militar”, distincție care a generat controverse în spațiul public din Republica Moldova. Presa a amintit atunci despre presupusa implicare a acestuia în reprimarea protestelor anticomuniste din aprilie 2009.

Tot în legătură cu evenimentele din 2009, numele său a fost asociat și cu dosarul evadării bloggerului rus Eduard Baghirov din Republica Moldova, caz care a provocat dezbateri intense la momentul respectiv.

După trecerea în rezervă, Alexandru Bălan s-a remarcat prin poziții critice la adresa actualei conduceri a Serviciului de Informații și Securitate. În ultimii ani, acesta a contestat public reformele și deciziile adoptate în cadrul instituției.

