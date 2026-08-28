O judecătoare federală din SUA a decis că măsurile prin care Pentagonul a inclus compania Anthropic pe o listă de risc pentru securitatea națională au fost ilegale, după conflictul dintre producătorul Claude și administrația americană privind utilizarea inteligenței artificiale în supraveghere și arme autonome, potrivit agenției Reuters.

Decizia, pronunțată joi, 27 august, de judecătoarea Rita Lin, blochează sancțiunile care puteau limita accesul Anthropic la contracte militare.

Cazul este important deoarece aduce în prim-plan una dintre cele mai sensibile dezbateri din tehnologie: cât de mult pot companiile care dezvoltă inteligență artificială să limiteze modul în care armata le folosește produsele.

Judecătoarea federală Rita Lin a analizat decizia prin care secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, desemnase Anthropic drept un „risc pentru lanțul de aprovizionare” în domeniul securității naționale.

Această etichetă este folosită în legislația americană pentru situațiile în care o companie ar putea expune sistemele militare la infiltrare sau sabotaj din partea unor adversari.

Într-o hotărâre de 59 de pagini, judecătoarea a concluzionat că măsura împotriva Anthropic a fost „ilegală și lipsită de fundament”.

„Simpla invocare a securității naționale nu este un cec în alb pentru a pedepsi și a lua represalii împotriva criticilor guvernului”, a scris Rita Lin în decizie.

Disputa a început după ce Anthropic a refuzat să permită folosirea modelelor sale de inteligență artificială Claude pentru anumite activități militare.

Compania a susținut că modelele AI actuale nu sunt suficient de fiabile pentru a fi utilizate în siguranță în arme autonome. De asemenea, Anthropic s-a opus folosirii tehnologiei sale pentru supravegherea populației din SUA, invocând protecția drepturilor individuale.

După refuzul companiei, Pentagonul a luat măsuri care au împiedicat Anthropic să participe la anumite contracte militare.

Reprezentanții companiei au avertizat că decizia ar putea produce pierderi de ordinul miliardelor de dolari și ar putea afecta reputația companiei.

Cazul Anthropic are o importanță specială și din cauza modului în care a fost folosită legislația privind riscurile pentru lanțul de aprovizionare.

Potrivit Reuters, acesta a fost primul caz în care o companie americană a fost desemnată public drept risc pentru lanțul de aprovizionare în baza unei legi privind achizițiile guvernamentale, creată în principal pentru protejarea sistemelor militare împotriva sabotajului străin.

Anthropic a susținut în procesul deschis pe 9 martie că administrația americană a încălcat dreptul companiei la libertatea de exprimare, protejat de Primul Amendament al Constituției SUA.

Compania a mai reclamat că nu i s-a oferit posibilitatea de a contesta desemnarea înainte ca aceasta să fie aplicată, ceea ce, potrivit Anthropic, reprezintă o încălcare a dreptului la un proces echitabil prevăzut de Al Cincilea Amendament.

Guvernul american a respins acuzația că măsurile ar fi fost luate din cauza poziției publice a Anthropic privind siguranța inteligenței artificiale.

Departamentul Justiției a susținut că problema era legată de restricțiile contractuale impuse de companie. Potrivit argumentelor prezentate în instanță, refuzul Anthropic de a elimina anumite limitări ar fi putut crea incertitudine privind modul în care Pentagonul poate utiliza Claude în timpul operațiunilor.

Guvernul a argumentat, de asemenea, că firmele private nu ar trebui să poată impune limite asupra acțiunilor militare ale Statelor Unite.

După decizia instanței, Anthropic a salutat hotărârea și a transmis că dorește să continue colaborarea cu autoritățile americane.

Compania a declarat că rămâne „concentrată pe colaborarea productivă cu guvernul pentru a folosi inteligența artificială în sprijinul securității naționale, astfel încât toți americanii să poată beneficia de această tehnologie”.

Pentagonul nu a oferit imediat un răspuns public după pronunțarea hotărârii, potrivit Reuters.

Anthropic mai are un proces separat, aflat pe rol în Washington, D.C., care vizează o altă desemnare făcută de Pentagon în legătură cu riscurile pentru lanțul de aprovizionare.

Acea procedură ar putea avea consecințe și asupra accesului companiei la contracte civile ale guvernului federal.

Decizia judecătoarei Rita Lin reprezintă, însă, un moment important în conflictul dintre dezvoltatorii de inteligență artificială și instituțiile militare.

Cazul ridică o întrebare care va deveni tot mai importantă pe măsură ce AI ajunge în structurile de apărare: cine stabilește limitele folosirii unei tehnologii create de companii private atunci când aceasta este solicitată de stat pentru scopuri militare?