Anthropic introduce o memorie comună pentru Claude, care va permite inteligenței artificiale să păstreze informațiile relevante între conversațiile obișnuite și activitățile realizate în Claude Cowork, potrivit publicației TechCrunch.

Schimbarea, anunțată pe 25 august, este importantă pentru utilizatorii care lucrează la proiecte în mai multe etape. În loc să explice de fiecare dată contextul de la zero, aceștia ar putea continua o activitate începută într-o conversație și apoi să o ducă mai departe în Cowork, fără să reintroducă aceleași informații.

Până acum, informațiile discutate cu Claude în chat și cele folosite ulterior în Cowork nu erau integrate în același mod. Utilizatorii puteau ajunge astfel în situația de a repeta detalii despre un proiect atunci când treceau de la discuție la execuția efectivă a unei sarcini.

Noua actualizare unește aceste experiențe. Claude va putea folosi contextul acumulat într-o conversație și atunci când utilizatorul lucrează ulterior în Cowork.

De exemplu, dacă un utilizator discută cu Claude despre organizarea unei conferințe, iar ulterior îi cere să pregătească o agendă sau un document de lucru, sistemul ar putea păstra deja informații precum orașul în care are loc evenimentul, numărul participanților sau numele invitaților.

Anthropic a anunțat că utilizatorii vor putea vedea ce informații a reținut Claude. Memoriile păstrate de sistem vor putea fi, de asemenea, editate sau șterse.

Compania schimbă și modul în care sunt actualizate aceste informații. În loc ca sistemul să aștepte finalul unei conversații pentru a rezuma contextul, Claude poate actualiza memoria pe parcursul discuției.

Această funcție este menită să permită trecerea mai rapidă între diferite activități și să reducă situațiile în care utilizatorul trebuie să explice din nou același proiect.

Actualizarea face parte dintr-o tendință mai amplă din industria inteligenței artificiale: transformarea chatboturilor în asistenți capabili să urmărească proiecte și activități pe perioade mai lungi.

Memoria persistentă poate fi utilă în special pentru utilizatorii care lucrează la proiecte complexe, desfășurate pe parcursul mai multor zile sau săptămâni. În acest scenariu, AI-ul nu mai pornește complet de la zero la fiecare conversație.

Anthropic dezvoltă deja funcții similare și pentru mediul de lucru. Claude Tag, de exemplu, poate acumula context din canalele de lucru în care este folosit, atunci când primește permisiunile necesare.

Principala diferență este continuitatea. Un utilizator poate discuta despre o idee, poate reveni ulterior asupra ei și poate cere apoi executarea unei sarcini, fără să fie nevoit să reconstruiască de fiecare dată întregul context.

Totuși, controlul asupra informațiilor memorate devine esențial. Posibilitatea de a vedea și șterge datele păstrate de AI este una dintre componentele importante ale noii funcții.

Concluzie: prin unificarea memoriei dintre chat și Cowork, Anthropic încearcă să transforme Claude într-un asistent mai continuu, capabil să păstreze contextul unui proiect dincolo de o singură conversație.