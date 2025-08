De Ziua Forţelor Aeriene, Volodimir Zelenski numeşte un nou comandant

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a numit duminică, 3 august, pe generalul-locotenent Anatoli Krivonojko în funcția de comandant al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, într-o zi simbolică: aniversarea acestui corp militar.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare, în care Zelenski a scris: „Astăzi l-am numit pe generalul-locotenent Anatoli Krivonojko comandant al Forţelor aeriene ale armatei ucrainene.” Până la această decizie, Krivonojko ocupa funcția de comandant interimar, potrivit agenției Unian. El îl înlocuiește pe Mikola Oleșciuk, demis de Zelenski pe 30 august 2024, printr-un decret care nu menționa explicit motivele schimbării.

În același mesaj, Zelenski a subliniat importanța modernizării aviației militare și a apărării antiaeriene, insistând că aceste componente „trebuie să continue să se dezvolte în mod integral şi cu o coordonare eficientă.”

El a amintit că Ucraina beneficiază, începând din acest an, de sprijin occidental concret, inclusiv prin dotarea cu avioane de luptă Mirage, de fabricație franceză. „Numai în acest an, avioane Mirage au ajuns în Ucraina şi sunt utilizate. Flota de avioane F-16 a Ucrainei a fost extinsă. Au fost stabilite priorităţi pentru integrarea echipamentelor străine în cadrul Forţelor de apărare ale Ucrainei”, a declarat șeful statului.

The Air Force of the Armed Forces of Ukraine is made up of thousands of our people who make sure that the Ukrainian skies remain truly Ukrainian. These are professional servicemembers, technical teams, involved experts, volunteers – a large and patriotic community that defends… pic.twitter.com/MVH8ORDkeG

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 3, 2025