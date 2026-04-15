De la logistică la ofensivă: dronele britanice Malloy T-150 își arată eficiența împotriva forțelor ruse

Dronele Malloy T-150, produse în Marea Britanie, au demonstrat capacitatea de a executa misiuni chiar și în condiții meteorologice dificile, anunță Ministerul Apărării din Ucraina, potrivit united24media.

Dronele britanice Malloy T-150, inițial concepute pentru misiuni de transport și aprovizionare pe front, și-au extins treptat rolul, fiind implicate în acțiuni cu impact direct asupra pozițiilor rusești. Aparatele, livrate pentru a susține operațiunile logistice ale forțelor ucrainene, au demonstrat o versatilitate care a depășit așteptările inițiale.

Mai exact, aceste aparate sunt utilizate de Forțele de Apărare ale Ucrainei încă din 2022, unde s-au remarcat drept platforme aeriene de transport extrem de fiabile, fiind descrise drept „camioane zburătoare” folosite pe câmpul de luptă.

Aceste drone au fost implicate într-o operațiune care a vizat distrugerea unui pod din regiunea Herson, infrastructură folosită de forțele ruse pentru susținerea logisticii.

Potrivit Ministerului Apărării, aparatele au transportat încărcături explozive ce au provocat avarii semnificative pilonilor podului, facilitând în cele din urmă distrugerea acestuia.

Malloy T-150 este un octocopter de mare capacitate, dotat cu opt rotoare, proiectat în principal pentru transportul de materiale esențiale, inclusiv muniție, echipamente medicale, piese de schimb și alimente, direct către unitățile aflate în prima linie.

Platforma a fost supusă primelor teste de către Marina Regală a Marii Britanii, fiind remarcată pentru o funcționare mai stabilă decât dronele ușoare, în special în condiții meteo dificile.

Construcția sa este gândită pentru o utilizare rapidă în teren, permițând fixarea încărcăturilor utile fie prin sisteme de prindere dedicate, fie în spații special destinate transportului. Aparatul are o capacitate de ridicare de până la 68 de kilograme (150 de livre), valoare care se regăsește și în denumirea sa: Malloy T-150.

Drona Malloy T-150 are dimensiuni de aproximativ 2,65 metri lungime, 2,05 metri lățime și 0,71 metri înălțime. Este echipată cu un sistem de baterii detașabile, conceput pentru a reduce semnificativ timpii de realimentare și pentru a permite reintrarea rapidă în misiune, cu întreruperi minime între operațiuni.

Din punct de vedere operațional, platforma are o autonomie de zbor de până la 36 de minute, o rază de acțiune ce poate ajunge la 37 de kilometri și viteze maxime de aproximativ 108 km/h, fiind propulsată electric. Potrivit autorităților, acest tip de dronă a devenit un instrument important atât pentru sprijin logistic, cât și pentru executarea unor misiuni de precizie în contextul conflictelor moderne.

În paralel, Regatul Unit a anunțat un nou și amplu pachet de livrări de drone către Ucraina, considerat cel mai mare de până acum. Acesta prevede livrarea a cel puțin 120.000 de aparate în cursul acestui an, incluzând drone de atac cu rază lungă, echipamente de recunoaștere și informații, modele logistice, dar și sisteme maritime, descrise de Londra drept testate în condiții reale pe front.