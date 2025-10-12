De la conu Costică la baronul Stârcea: Cum au profitat comuniștii de memorialiștii interbelici

Memorialiștii care au dat „senzaționale” din „interbelic” de care au profitat comuniștii. Constantin Argetoianu și Ioan de Mocsony Stârcea au semnat pagini cu o istorie aparte.

Evenimentul Istoric Nr.91 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna octombrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Memorialiștii au fost o prezență masivă în epoca modernă și în interbelic. Conu Costică Argetoianu a fost un maestru al combinațiilor. A încurajat, a susținut și a trădat oameni grei precum Alexandru Averescu sau Nicolae Iorga. A evadat din România comunistă. S-a întors, sperând că va reuși să îi domine, însă a sfârșit în închisoare.

Însemnările lui au fost date publicității abia după 1990. În perioada comunistă, anumite pasaje au apărut ca să defăimeze Casa Regală mai ales.

Memorialiștii știau ce arme ascund informațiile pe care le încredințau hârtiei, cu ajutorul peniței. Ioan de Mocsony Stârcea a urât Armata, dar a participat la comploturi. Dacă nu a participat la toate, pe altele le-a inventat. Cel puțin, pe Lucrețiu Pătrășcanu, l-a „demascat” (în fals, când era în arest, evident!) comuniștilor anchetatori drept spion occidental. A inventat acțiuni subversive în proprietățile sale, de baron.

Stârcea era fiu de baron și fiu adoptiv al altui mare magnat din dispăruta Austro-Ungarie. I-a oferit aproape gratuit Regelui Mihai Castelul Săvârșin. Ca Maestru de Vânătoare al Regelui, a sprijinit conspirația care a pus la cale momentul 23 august 1944.

În pușcărie, a acceptat să scrie ce voiau comuniștii să audă. Apoi, a primit după 1964, pașaportul pentru Elveția. Asta, deși i se promisese să fie liber chiar din anii 50.

