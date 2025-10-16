De la altar la OnlyFans. Un preot și-a făcut cont pe plaftormă. Cum își motivează gestul

Un preot catolic din Polonia a devenit subiect de dezbatere în presa internațională, după și-a făcut cont platforma de adulți OnlyFans pentru o cauză neobișnuită.

Părintele Rafał Główczyński, cunoscut printre enoriași drept „Preotul din Cartier”, a spus că își dorește să aducă mesajul credinței în medii considerate „interzise” și să strângă fonduri pentru o cafenea dedicată tinerilor și familiilor.

Noul proiect al preotului va funcționa în centrul Varșoviei, într-un spațiu care a găzduit, în trecut, o agenție de escorte. Główczyński a mărturisit că a descoperit acest detaliu abia după semnarea contractului de închiriere, dar spune că a considerat locul potrivit pentru a „transforma păcatul în bine”.

Cafeneaua, numită „Preotul de la moșie”, va fi deschisă fără alcool, cu prețuri accesibile, iar plata va fi simbolică — fiecare va contribui cât poate. În unele zile, spun apropiații săi, mâncarea și băuturile vor putea fi „plătite” doar cu zâmbete.

Główczyński nu este la prima acțiune neconvențională. În vara anului 2024, el a creat pe malul râului Vistula un club-cafenea numit „Cyrk Motyli” („Circul Fluturilor”), un loc fără alcool, unde se organizau evenimente culturale, dezbateri despre credință și activități pentru tineri. Din cauza sezonului rece, spațiul a fost închis, iar tinerii care îl frecventau i-au cerut să găsească o locație permanentă.

„M-am rugat și am zis: nu știu, vom vedea ce se întâmplă”, le-ar fi spus preotul celor care l-au întrebat dacă proiectul va continua.

Ceea ce a atras însă atenția este sursa de finanțare aleasă. În locul unei campanii obișnuite de donații, Główczyński a preferat să-și creeze cont pe platforma OnlyFans — un gest care a stârnit uimire și critici în rândul credincioșilor. Preotul explică, însă, că a fost o alegere conștientă și simbolică.

„Vreau să ajung cu lumina Evangheliei în locuri care nu sunt asociate cu Dumnezeu și cu Biserica”, a declarat el. În opinia sa, OnlyFans este un spațiu unde mesajul creștin ar putea ajunge la oameni care, în mod normal, nu ar merge niciodată la biserică.

„Domnul Isus a vizitat și vameși, păcătoși și prostituate. El a mers în locuri asociate cu păcatul. Vreau să fac la fel — să vorbesc despre El acolo unde nimeni nu o face”, a adăugat Główczyński.

Noua cafenea va fi inaugurată la finalul toamnei, iar programul său va include seri de dans pentru vârstnici, activități pentru copii cu dizabilități, proiecții de filme și discuții deschise despre credință. În ziua deschiderii, accesul va fi gratuit, iar preotul a precizat că singura „monedă” acceptată va fi zâmbetul celor prezenți.

Proiectul său a împărțit opinia publică: unii îl consideră un vizionar curajos, care încearcă să aducă biserica în mijlocul oamenilor, în timp ce alții îl acuză că încalcă limitele morale ale clerului.