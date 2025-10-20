De ce refuză Jennifer Aniston să adopte un copil. Suferă de ani de zile

Jennifer Aniston a povestit despre una dintre cele mai personale și grele experiențe din viața sa: dorința de a avea un copil. Actrița a explicat prin ce încercări a trecut de-a lungul a două decenii și cum s-a împăcat cu ideea că maternitatea nu a făcut parte din destinul ei.

Vedeta a povestit despre lupta cu infertilitatea și eforturile constante de a rămâne însărcinată. Timp de 20 de ani, Jennifer a încercat diverse metode, de la proceduri de fertilizare in vitro, până la terapii alternative și remedii naturiste, precum ceaiurile chinezești. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste încercări nu a condus la împlinirea visului de a deveni mamă.

„Am încercat tot ce era posibil – fertilizare in vitro, tot felul de remedii, ceaiuri, terapii – și tot nu se întâmpla nimic. A fost o perioadă extrem de dificilă, dar m-a învățat multe și m-a ajutat să devin persoana care sunt astăzi”, a mărturisit Aniston.

Jennifer a explicat și motivul pentru care nu își dorește să adopte un copil, deși pentru unii aceasta ar fi fost o alternativă. „Oamenii mă întreabă adesea: <>. Eu nu vreau. Vreau ca ADN-ul meu să fie în copilul care să-mi spună ‘mama’. Poate că pare egoist, dar acesta a fost întotdeauna dorința mea”, a spus actrița.

Vedeta a subliniat că, deși și-ar fi dorit enorm să întemeieze o familie, maternitatea nu i-a fost destinată. „Este emoționant să realizezi că, în ciuda tuturor eforturilor, anumite lucruri nu se întâmplă. Trebuie să accepți că viața are planul ei”, a adăugat Aniston.

Jennifer Aniston a mai precizat că nimeni din jur, nici colegi, nici fani sau urmăritori online, nu știau prin ce trecea. Actrița a preferat să păstreze aceste momente intime pentru ea, fără să le expună public.

„Oamenii nu au știut prin ce am trecut în ultimii 20 de ani încercând să am o familie. Nu obișnuiesc să-mi expun problemele medicale în public”, a declarat vedeta.

Deși nu a devenit mamă, actrița a spus că experiențele prin care a trecut au contribuit la formarea sa ca om și ca artist. Cele două decenii de încercări au fost dificile, dar au adus și lecții importante despre răbdare, acceptare și recunoștință pentru viața pe care o trăiește.

„Am învățat să apreciez ceea ce am și să fiu recunoscătoare pentru fiecare experiență, chiar și pentru cele dureroase. Fiecare moment m-a făcut să înțeleg cine sunt cu adevărat”, a concluzionat Jennifer Aniston pentru Harper's Bazaar UK.