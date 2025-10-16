O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical

Oana Zăvoranu a primit o moștenire uriașă de la mama sa, dar a pierdut-o la vrăjitoare. Fosta actriță a dat vrăjitoarelor peste 400.000 de euro, bani care ar fi inclus două case, o mașină și o cantitate considerabilă de aur.

Totul a început în 2010, când Oana a fost abordată de cele două vrăjitoare, care au convins-o că mama ei, Mărioara Zăvoranu, i-ar fi făcut farmece. Momentul decisiv care a determinat-o să accepte serviciile acestora a fost o ediție a emisiunii lui Cătălin Măruță.

În acel episod, mama sa și fostul soț, Ionuț Pascu (cunoscut sub numele de scenă Pepe), au fost invitați, iar artistul i-a cântat și a dansat cu fosta sa soacră.

Ea a povestit că acest incident a declanșat întregul conflict și a dus la căutarea ajutorului vrăjitoarelor.

„Eu nu am ajuns la aceste individe din răneală de dragoste de soț, iubit și așa mai departe. Acolo lucrurile erau terminate cu cruce. Nu m-am dus să aduc pe nimeni înapoi. Acolo am ajuns pentru că duceam un război extrem de dureros cu mama.

Acest individ a fost, da, cel care a declanșat ajungerea mea la aceste individe. Îți spun și momentul care a declanșat această destabilizare a mea.”

Ulterior, Oana Zăvoranu a decis să le dea în judecată pe Melissa și Vanessa pentru înșelăciune, iar în decembrie 2016, Curtea de Apel București le-a condamnat la câte trei ani de închisoare cu suspendare.

Pe lângă această pierdere uriașă, actrița a povestit și despre problemele financiare pe care le traversează în prezent. Din moștenirea de două milioane de euro primită de la mama sa, conturile ei sunt acum poprite, iar taxele de succesiune i-au diminuat considerabil averea.

„Da, a fost o moștenire de două milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro. Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a declarat Oana în podcastul lui Bursucu.

Vedeta a mai trecut printr-un alt episod dificil legat de proprietăți. O casă situată în zona Andrei Mureșanu a fost cumpărată de un terț de bună-credință, iar instanța a decis că Oana nu mai are niciun drept asupra acesteia. Cu toate acestea, ea a subliniat că nu se va da bătută și va lupta pentru a-și recupera imobilul.