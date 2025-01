Monden Câți bani a moștenit, de fapt, Oana Zăvoranu și ce s-a ales de ei. Querida are poprire pe toate conturile







Oana Zăvoranu dezvăluie care a fost de fapt suma pe care a primit-o drept moștenire de la mama ei, din totalul de 8 milioane de euro. Succesiunea a costat-o pe vedetă zeci de mii de euro.

Oana Zăvoranu, săracă lipită

Actrița a primit din partea mamei o moștenire de 2 milioane de euro din totalul de 8. Culmea este că nu a rămas cu suma întreagă. Asta pentru a trebuit să achite taxa de succesiune care nu a fost tocmai mică, fix din cauza sumei colosale primite. ”Da, a fost o moștenire de 2 milioane de euro. Din care succesiunea a fost de 55-60 de mii de euro.

Nu mai am bani, toate conturile mele sunt poprite. Oana Zăvoranu nu are cum să aibă bani în cont. Oana are poprire și pe viața ei. Dacă ar putea să-mi pună poprire pe aerul pe care îl respir. Dacă ar putea mi-ar pune poprire. Oamenii, atenție, cărora le-am făcut numai bine m-au trădat”, a explicat actrița. Cert este că moștenirea a venit după ce vedeta deja pierduse nu mai puțin de 400.000 de euro pentru că a apelat la serviciile vrăjitoarelor.

Continuă războaiele în instanță

Și acolo ar fi ajuns ba din cauza lui Pepe, ba din cauza mamei sale pe care ar fi vrut să o convingă să îi lase averea. Cert este că nu s-a întâmplat niciuna nici alta, dar Oana a reușit să piardă atunci, două case, o mașină și mult aur. Între timp vedeta a reușit să recupereze o parte din bani.

Cu toate acestea, casa din Andrei Mureșanu pare că nu va mai fi a ei. Cel puțin nu după decizia Înaltei Curți care a statuat că cel care a cumpărat-o a fost de bună credință. Vedeta a explicat că va lupta pentru acea casă, însă în acest moment, financiar va fi cam greu să se descurce cu avocații.