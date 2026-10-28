Când ai gătit ultima dată un pește care nu era somon? Deși nu este întotdeauna cea mai ieftină variantă, se numără printre peștii cumpărați frecvent de români. Ce ne face să îl alegem și cât contează gustul sau ușurința cu care îl gătim?

Mai jos îți explic de ce preferă românii somonul și de unde provine cel pe care îl găsim în magazine. Îți arăt și la ce să fii atent atunci când îl cumperi și îți prezint câteva variante de preparare, ca să îl gătești fără să-l usuci.

Românii consumă, în medie, sub zece kilograme de pește și fructe de mare de persoană pe an. Media Uniunii Europene este de aproape 23 de kilograme, iar în Spania și Portugalia se consumă de câteva ori mai mult decât la noi.

În jur de 80% din peștele consumat în România provine din import. Producția locală de crap și păstrăv, împreună cu peștele pescuit în Marea Neagră și în apele interioare, nu acoperă cererea. În magazine găsim astfel mult pește adus din alte țări, inclusiv somon, macrou, cod și merluciu.

Somonul și macroul se numără printre peștii consumați frecvent de români. Vânzările cresc în Postul Paștelui și în Postul Crăciunului, când cei care țin post cumpără pește pentru zilele cu dezlegare.

În Postul Paștelui, dezlegările la pește sunt de Buna Vestire, pe 25 martie, și de Florii. Pentru mesele din aceste zile, alături de crap și scrumbie, românii cumpără și somon.

Somonul are carnea roz-portocalie, gust bun, bogat și textură fragedă când este gătit corect. Aroma lui este, în general, mai blândă decât cea a macroului sau a heringului.

Un alt motiv pentru care românii preferă somonul este faptul că îl consideră o alegere sănătoasă. Somonul conține proteine, acizi grași omega-3 și vitaminele D și B12.

100 de grame de somon de crescătorie crud au aproximativ:

20 g de proteine

2–3 g de Omega-3

220 kcal

Valorile diferă în funcție de tipul de somon, însă conținutul nutritiv explică de ce este recomandat într-o alimentație echilibrată.

Contează și faptul că somonul este mai ușor de pregătit, mai ales când îl cumperi gata filetat și porționat. Ai mai puțin de lucru decât la un pește întreg și nu are oase. Culoarea plăcută și lipsa oaselor fac ca somonul să fie adorat chiar și de copii.

Timpul de gătire este un alt avantaj. La cuptor, un file poate fi gata în mai puțin de 20 de minute, în funcție de grosime și de temperatură. Nu este nevoie să petreci mult timp în bucătărie nici dacă îl faci în tigaie sau pe grătar.

Aproape tot somonul de la raft este de crescătorie, iar cel mai mare producător din lume este Norvegia. Norvegienii cresc mai mult de jumătate din somonul de Atlantic de crescătorie de pe planetă și au exportat peste 1,4 milioane de tone în 2025.

Somonul sălbatic ajunge rar la noi, de obicei congelat, din Alaska sau din Pacificul de Nord. Costă mai mult și are carnea mai slabă, așa că se usucă mai repede la gătit.

Culoarea roz-portocalie provine dintr-un pigment numit astaxantină, pe care somonul sălbatic îl ia din creveții și krillul cu care se hrănește. Fără el, carnea ar fi albă sau cenușie. În crescătorii, fermierii îl adaugă în hrană, de aceea peștele de fermă are aceeași nuanță.

Prin urmare, culoarea somonului nu îți indică dacă peștele este sălbatic sau de crescătorie. Ca să afli proveniența peștelui, citește eticheta. Caută mențiunea „de crescătorie” sau „capturat”, țara în care a fost crescut ori zona de captură și verifică termenul de valabilitate.

Odată ajuns acasă cu somonul, poți să îl gătești la cuptor, în tigaie sau pe grătar.

Cea mai sigură metodă pentru un începător este cuptorul și pentru asta îți recomand aceasta rețetă de somon la cuptor. Gătește somonul la cuptor, uns cu un sos de unt și lămâie și rezultă un pește suculent, aromat și fraged.

Dacă vrei să gătești somonul la tigaie, alege o tigaie antiaderantă, pe care o ungi cu puțin ulei. Șterge bine fileul cu un șervet de hârtie înainte să îl pui în tigaia încinsă. Așază-l cu pielea în jos (dacă are) și gătește la foc mediu spre mare.

Întoarce-l cu o spatulă și lasă-l să se gătească și pe cealaltă parte. Spre final poți adăuga puțin unt, usturoi și zeamă de lămâie.

Pe grătar, fileurile cu piele își păstrează mai ușor forma. Unge-le cu puțin ulei și pune-le cu pielea în jos, pe grătarul curat și încins. Întoarce-le cu grijă, folosind o spatulă lată. O altă variantă este să înfășori somonul într-o folie de aluminiu, în care să adaugi peste el puțină verdeață și o felie de lămâie.

Timpul de gătire depinde de grosimea bucății și de temperatura folosită. Carnea trebuie să fie opacă, suculentă și să se desfacă ușor cu furculița.